HABER

'Deneyap' projesinde, hayallerindeki arabaları yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 18:08 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' projesi kapsamında, 500'e yakın ortaokul ve lise öğrencisi, uygulamalı sınavda hayallerindeki arabaları yaptı.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da, 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' projesi kapsamında, 500'e yakın ortaokul ve lise öğrencisi, uygulamalı sınavda hayallerindeki arabaları yaptı. Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, Erzurum'da sınavda başarılı olan 160 öğrencinin eğitime alınacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğüne Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması olan 'Deneyap Atölyesi Uygulama Sınavı', merkez Palandöken ilçesindeki spor salonunda yapıldı. Sınava katılan 250 ortaokul ve 240 lise öğrencisinden verilen malzemelerle hayallerindeki arabaları yapmaları istendi. Yaklaşık 2 saat süren sınav boyunca öğrenciler, eldeki malzemelerden arabalar tasarladı. 2 saat süren sınav sonunda öğrenciler, tasarladıkları arabalarla jürinin önüne çıktı. Önce arabalarıyla kısa gösteri yapan öğrenciler, daha sonra jüri üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Öğrenciler, uygulamalı sınavda jüriden tam puan almaya çalışırken, aileleri de dışarıda merak içinde bekledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, geleceğin teknoloji uzmanlarının sınava alındığını belirtti. Sabah saatlerinde 4'üncü ve 5'inci sınıfların öğleden sonra ise lise öğrencilerinin sınava alındığını anlatan Taşkesenligil, başarılı olan öğrencilerin 3 yıllık eğitim alacağını söyledi.

Uygulama sınavını izleyen Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı Genel Müdürü Kökçam ise 'Deneyap' projesinin 2017 yılında başladığını söyledi. 18 bin öğrenciden sınavı kazanan 430 öğrencinin eğitime alındığını belirten Kökçam, 2018'de 42 bin öğrenciden 1100'ünün başarılı olduğunu kaydetti. Bu yıl Mart ayında 53 bin öğrencinin yazılı sınava alındığını dile getiren Kökçam, başarılı olan yaklaşık 5 bin 400 öğrencinin 12 ilde uygulama sınavına alındığını söyledi. Erzurum'da sınava giren öğrencilerden sadece 160'ının eğitime alınacağını kaydeden Kökçam, 2020 yılı sonuna kadar 81 ilde 'Deneyap Teknoloji Atölyesi' yapılacağını söyledi.

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Şehitlerimizi uğurluyoruzŞehitlerimizi uğurluyoruz
Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteriTürk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Yargıtay'dan emsal olacak karar! Sadece yazılıysa geçerli olacak

Yargıtay'dan emsal olacak karar! Sadece yazılıysa geçerli olacak

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Afgan gence kan donduran işkence

Afgan gence kan donduran işkence

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Öğrenci servisinin geçişi sırasında patladı

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Son dakika Pendik'te doğalgaz patlaması!

İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.