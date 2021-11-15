4, 5. sınıf öğrencileri; 8, 9. sınıf öğrencileri ve lise hazırlık öğrencilerinin katıldığı Deneyap sınavında 3. faz öğrenci seçme dönemi başlayacak. Sınav sonuçları, sınava katılan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki Deneyap sınav sonuçları açıklandı mı? Deneyap sonuçları nereden sorgulanır? İşte ayrıntılar...

DENEYAP SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Deneyap sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Deneyap sınav sonuçlarını sorgulamak için "https://www.deneyapturkiye.org/sonuc/" adresine gidiniz.

DEĞERLENDİRME NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

Uygulama Sınavı'nda öğrencilerden kendilerine verilen tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri bir proje tasarımı yapmaları beklenir. Öğrenciler proje yapma süresi tamamlandığında geliştirdikleri projeyi ilgili jüri üyelerine belirtilen süre dâhilinde sunarlar.

Sunum esnasında; öğrencilerin projeleri değerlendirilirken problem çözme, özgün düşünme, yaratıcı ve yenilikçi çözüm üretme, kendini ifade edebilme gibi becerileri dikkate alarak değerlendirme yapılır.

Değerlendirmeler sonucunda eğitime hak kazananlar için nihai sonuçlar açıklanır.

DENEYAP NEDİR?

T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programı kapsamında geleceğin mühendislerinin, teknoloji girişimcilerinin ve bilim adamlarının yetiştirileceği 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına karar verilmiştir.

Bu bağlamda, projenin ilk faz çalışması olarak Temmuz 2019 itibariyle Adana, Alanya, Ankara, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkâri, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon'da atölyeler kurulmuş ve eğitimler devam etmektedir. 2. faz çalışması olarak atölye kurulması planlanan Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat illeri için hazırlıklar devam etmektedir. Sürecin 4 aşamada tüm ülke genelinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Geleceğin Teknoloji Yıldızları programına dâhil olan ortaokul ve lise seviyesindeki öğrenciler, Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yazılım Teknolojileri, Mobil Uygulama, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Yapay Zekâ ve İleri Robotik alanlarında 24 ay derinlemesine eğitim alacak ve ilgili eğitimler sonrasında 12 ay süresince takım arkadaşları ile birlikte kendi projelerini üreteceklerdir.

