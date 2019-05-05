'Deneyap'a 50 bin özel yetenekli öğrenci alınacak

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, 'Deneyap Türkiye' projesi kapsamında 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama seçmelerinin Edirne ayağını ziyaret etti. Sınava girecek öğrencilere moral vererek tavsiyelerde bulunan Kacır, söz konusu projeyle 5 yılda 50 bin özel yetenekli öğrencinin eğitime alınacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, 'Deneyap Türkiye' projesi kapsamında gerçekleştirilen uygulama seçmelerinin Edirne ayağını ziyaret etti. Selimiye Kız Öğrenci Yurdu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seçmeleri yerinde inceleyen Kacır, öğrencilere moral verdi. Ortaokul ve lise başında belirlenecek özel öğrencilerin 3 yıl boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi alacağı proje kapsamında konuşan Kacır, 2 yıl içerisinde projeyi 81 ilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ziyaretinin aynı zamanda Edirne'nin de fethi gününe denk geldiğine dikkat çeken Kacır, "Tabi artık gönüllerin fethi çok önemli. Gönüllerin fethini yapmanın yolu daha güçlü bir Türkiye'den, dünyaya adaleti, merhameti dağıtan bir Türkiye'den geçiyor. Dolayısıyla daha güçlü bir Türkiye için de özel yetenekli öğrencilerimizin teknoloji geliştiren bireyler olmaları çok çok önemli" dedi.

'5 YILDA 50 BİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİ EĞİTİME ALINACAK'

Proje kapsamında seçilecek öğrencilere verilecek 3 yıllık eğitimi anlatan Kacır, "Robotik kodlamadan nesnelerin internetine, siber güvenlikten yapay zekaya, nano teknolojiden enerji teknolojilerine, üretimden tasarıma kadar pek çok alanda öğrencilerimiz yaparak öğrenme ve takım çalışması esaslı bir eğitim görmüş olacaklar. Seçme süreçleri 2 aşamadan oluşuyor. İlk aşamada bir sınav süreci gerçekleştirildi. 52 bin öğrencimiz Türkiye genelinde sınavlara katıldılar. O aşamayı geçen 5 bin 500 öğrencimiz bugün seçme süreçlerine katılıyorlar 12 ilimizde. Edirne'de de bugün birçok öğrencimiz ortaokul ve lise hayatının başında bu seçmelere katılmış olacak. Edirne'de 160 öğrencimiz 3 yıllık ücretsiz eğitimlere kabul edilecekler. Bu projeyle birlikte 50 bin özel yetenekli öğrencimizi Türkiye genelinde 5 yıl içerisinde bu eğitimlerden mezun edeceğiz" diye konuştu.

'PROJE MİLLİ TEKNOLOJİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

'Deneyap Türkiye' projesinin milli teknoloji hamlesi açısından çok önemli olduğunun altını çizen Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, şöyle konuştu:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız, TÜBİTAK, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türkiye Teknoloji Takımı işbirliğiyle inşallah milli teknoloji hamlesine önemli bir kuvvet çarpanı oluşturacak bir projeyi hayata geçirmiş olacağız diye düşünüyoruz. Bu uygulama projesinde öğrencilerin tasarım yetkinliklerini, temel bilimsel kuralları kullanarak çözümler türetme yeteneklerini ve proje geliştirme kabiliyetlerini ölçmeye çalışıyoruz. İstanbul'da hali hazırda yürütülen çalışmada memnuniyetle görüyoruz ki; seçilen öğrenciler eğitimin ikinci yılında yüzde 97 oranında eğitimlere devamlılık gösteriyorlar. Bu hem eğitim seçme süreçlerinin, hem de eğitimin aslında ne kadar öğrencilerin üzerinde etkili olduğunu göstermiş oldu bizlere. Dolayısıyla İstanbul'da başarıyla yürütülen projeyi benzer şekilde Türkiye'nin bütün illerine adım adım yaygınlaştırıyoruz."