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"Deneye Hayır Derneği" kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:53 | Son Güncelleme

Deneye Hayır Derneği, deneylerde kullanılan hayvan sayısının düşürülmesini, uzun vadede de hayvan deneylerinin tamamen yasaklanmasını sağlamayı hedefliyor - Deneye Hayır Derneği Kurucu Başkanı Yağmur Özgür Güven: - "Türkiye'de her yıl ortalama 266 bin hayvan, deneylerde kullanılıyor, öldürülüyor. Biz bu hayvanlara uygulanan sistematik zulmün son bulması için yola çıktık"

İSTANBUL (AA) - Deneylerde kullanılan hayvanları ve onların haklarını korumak amacıyla Deneye Hayır Derneği kuruldu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Deneye Hayır Derneği Kurucu Başkanı Yağmur Özgür Güven, deneylerde kullanılan hayvanların büyük bir gizlilik içinde sistematik şiddete maruz bırakıldığını kaydetti.

Güven, şunları kaydetti:

"İstatistiklere göre, Türkiye'de her yıl ortalama 266 bin hayvan, deneylerde kullanılıyor, öldürülüyor. Hiçbir güvenilirliği olmaması kanıtlanmasına rağmen, bilimin kötüye kullanılması ile yılda yüz binlerce hayvan, deneylerde kullanılıyor ve öldürülüyor ve bu hayvanlar, kimsenin umrunda değil. Biz bu hayvanlara uygulanan sistematik zulmün son bulması için yola çıktık ve hak mücadelesi vermek için de Deneye Hayır Derneği'ni kurduk."

Derneğin kurucularından Dahiliye Uzmanı Dr. Oğuz Kınıkoğlu da bilimsel makaleler ve verilerin eğitimde hayvan kesip biçmenin bir avantajı olmadığını gösterdiğini belirterek, "1996 yılında yapılmış bir çalışma var, öğrencilerin bir kısmına hayvanlar üzerinde deney yaptırılıyor, diğer kısmına bilgisayar programı üzerinde eğitim veriliyor. İki grup karşılaştırıldığı zaman görülüyor ki bilgisayar üzerinde ve hayvanlara zarar verilmeden yapılan eğitimler, hayvanlar üzerinde yapılan eğitimlerden daha verimli oluyor ve öğrenciler, sınavlarda daha başarılı oluyorlar. Pratik anlamda da daha başarılı müdahalelerde bulunabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Derneğin kurucularından Aslı Alpar ise her yıl binlerce hayvanın şiddetli acılar ve esaret altında hayatını kaybetmesine neden olan hayvan deneylerini durdurmanın mümkün olduğunu dile getirerek, "Bu amaçla kurduğumuz Deneye Hayır Derneği, tüm türleri koruyacak bilimsel gelişmelerin önünü açacak politikalar üretecek ve deneylerde kullanılan tüm canlıların hakları için mücadele edecek." dedi.

Derneğin kurucularından Veteriner Burak Özgüner de hayvan deneyleri olmadan etik bir eğitimin mümkün olduğunu ifade etti.

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