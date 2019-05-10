Deneyimlerini 'Eyşan Bebek' için kitaba aktardılar

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, uyuşturucu bağımlılarını ilaçsız olarak rehabilite edip normal hayata döndüren Kurtuluş Vakfı tarafından, 'Bahane herkeste var' adlı kitap bastırıldı. Kitabın gelirinin 3 yaşındaki epilepsi hastası Eyşan bebeğin ameliyatı için bağışlanacağı öğrenildi.

İlçenin Kazdağları eteklerinde doğa ile iç içe bulunan madde ve alkol bağımlılığı konusunda ilaçsız eğitim, rehberlik programı uygulayan Kurtuluş Vakfı, yaptıkları çalışmalardan elde ettikleri tecrübeleri aktaran ‘Bahane herkeste var’ adıyla kitap yayınladı. 2 bin adet bastırıp 20 TL'den satışa sunulan kitabın tüm geliri ise İstanbul’da epilepsi ile mücadele eden 3 yaşındaki Eşyan’ın tedavisine bağışlanacak.

Bastırılan kitap hakkında konuşan Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir, "Burada kazandığımız tecrübeler, ailelerimizin bize anlattıkları, gördüklerimiz, arkadaşlarımızın kurtulma süreçlerinde yaşadıkları ya da eğitmenlerimizin gittikleri bir çok yerde çare bulamayıp Narconom programıyla buldukları hayat bizleri ‘Bahane herkeste var’ adlı kitabı yazmaya yöneltti. Bu kitabımızın tüm gelirini normalde böyle bir işle uğraştığımız için madde bağımlılığı konusuna yatırmak gerekir, ama bizler bir küçük kızımıza umut olsun diye 3 yaşında epilepsi hastalığıyla mücadele eden Eşyan bebeğimizin ameliyatı için aktarıyoruz" dedi.

'200 BİN TL’YE İHTİYAÇ VAR'

Ameliyatın ardından epilepsi hastalığının tamamen bitmese de durma noktasına geleceğini belirten Tezemir konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eyşan Bebek İstanbul’da annesi ile yalnız yaşıyor. Kendisinin bir de şeker hastalığı gibi problemi var. O yüzden de gözleri çok net görmüyor. İstanbul’da ikamet ediyorlar ve bu ameliyatı olabilmesi için de 200 bin lira civarı bir paraya ihtiyaç var. İnşallah bu vesileyle kitabımızın geliri dışında belki ona yardımcı olmak isteyen insanlara da yardımımız dokunur. Böylelikle bir insanın hayatının kurtulmasına da yardımcı oluruz. Kitaba tüm online kitabevlerinden ulaşılabilir."

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