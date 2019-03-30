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Deneylerde kullanılacak kişilere NASA 100 Bin TL verecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.03.2019 07:53 | Son Güncelleme

Amerikan Uzay Ajansı tarafından yayınlanan bir ilana göre; 2 ay boyunca deneylerde kullanılacak olan kişilere NASA 100 Bin TL verecek. Deneyin içeriği ise son derece ilginç.

Deneylerde kullanılacak kişilere NASA 100 Bin TL verecek

SpaceX şirketi, çeşitli kapsüller yardımıyla astronotların uzaya ulaşmasına büyük kolaylıklar sağlıyor. Ancak mikro yer çekimleri, bu astronotların bazı durumlarda zor anlar yaşamasına neden olabiliyor. NASA, mikro yer çekimleri mercek altına aldı.

Mikro yerçekimini anlamanın en kolay yollarından bir tanesi de, insanları kullanıldığı canlı deneyler yapmak. NASA, 24 ile 55 yaş arasında 12 kadın ve 12 erkek olmak üzere 24 kişiyi deneylerde kullanacak. Yapılacak olan bu deneyler sayesinde, astronotların mikro yerçekiminden nasıl etkilendikleri daha net bir şekilde anlaşılmış olacak.

Deneyler, Almanya’nın en büyük şehirlerinden olan Köln’de yapılacak. Ancak 24 ile 25 yaşında olan ve Almanya’da yaşayan herkes buna başvuruda bulunamayacak. Aynı zamanda başvuruda bulunan kişilerin, sağlıklı olması da istenen en önemli şartlar arasında.
Deney esnasında gönüllülerden bazı taleplerde de bulunulacak. Ayakları başlarından 6 derece daha yukarıda olmak şartıyla, 2 ay boyunca yatacaklar. Bu kısım, belki de deney ile ilgili en cazip olan bölüm.

NASA tarafından yapılan böyle bir deneyde yer almak ister miydiniz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.

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