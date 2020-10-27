"Deneysel Corona İlacı Hastalığın İleri Aşamasında İşe Yaramıyor"

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri bünyesindeki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden yapılan açıklamada Corona enfeksiyonu tedavisi için geliştirilen deneysel bir ilacın enfeksiyonun ileri aşamasında olan ve hastanede tedavi gören hastalar üzerinde etkili olmadığını açıkladı.

Enstitüden Pazartesi günü yapılan açıklamada kimyasal adı bamlanivimab olan deneysel ilacın klinik deneylerine katılmak üzere yeni hasta alınmayacağı bildirildi.

Amerikan ilaç firması Eli Lilly ve Kanada biyoteknoloji firması AbCellara tarafından geliştirilen bamlanivimab, monoklonal antikor olarak bilinen ilaç sınıfına ait. Monoklonal antikorlar, bağışıklık sistemine ait hücreler gibi işlev görmek üzere tasarlanıyor. Bu antikor tedavisi, bu ayın başında Corona enfeksiyonu teşhisi konulan Başkan Trump'a verilen tedavinin bir benzeri.

Klinik deneyler, güvenlik kaygıları nedeniyle bağımsız gözlemciler tarafından bu ayın başında durdurulmuştu. Ağustos ayında başlayan çalışmalara Amerika'da hastanelerde tedavi gören 10 bin Corona enfeksiyonu hastasının dahil edilmesi amaçlanıyordu.