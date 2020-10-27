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  4. "Deneysel Corona İlacı Hastalığın İleri Aşamasında İşe Yaramıyor"

"Deneysel Corona İlacı Hastalığın İleri Aşamasında İşe Yaramıyor"

27.10.2020 18:29 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü kimyasal adı bamlanivimab olan deneysel ilacın enfeksiyonun ileri aşamasında etkili olmadığını açıkladı

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri bünyesindeki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden yapılan açıklamada Corona enfeksiyonu tedavisi için geliştirilen deneysel bir ilacın enfeksiyonun ileri aşamasında olan ve hastanede tedavi gören hastalar üzerinde etkili olmadığını açıkladı.

Enstitüden Pazartesi günü yapılan açıklamada kimyasal adı bamlanivimab olan deneysel ilacın klinik deneylerine katılmak üzere yeni hasta alınmayacağı bildirildi.

Amerikan ilaç firması Eli Lilly ve Kanada biyoteknoloji firması AbCellara tarafından geliştirilen bamlanivimab, monoklonal antikor olarak bilinen ilaç sınıfına ait. Monoklonal antikorlar, bağışıklık sistemine ait hücreler gibi işlev görmek üzere tasarlanıyor. Bu antikor tedavisi, bu ayın başında Corona enfeksiyonu teşhisi konulan Başkan Trump'a verilen tedavinin bir benzeri.

Klinik deneyler, güvenlik kaygıları nedeniyle bağımsız gözlemciler tarafından bu ayın başında durdurulmuştu. Ağustos ayında başlayan çalışmalara Amerika'da hastanelerde tedavi gören 10 bin Corona enfeksiyonu hastasının dahil edilmesi amaçlanıyordu.

Eli Lilly, bamlanivimabın ayrı bir klinik deneyin ön sonuçlarına dayanarak hafif ve orta dereceli seyreden Corona enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmak üzere ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) acil kullanım ruhsatı başvurusunda bulunmuştu.

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre Pazartesi günü 66 bin doğrulanmış yeni vaka bildiriminde bulunan Amerika'da vakaların son dönemde artması, bazı eyalet ve kentleri krizin eşiğine getirdi. Teksas eyaletinin El Paso kentinde Corona enfeksiyonu hastalarının sayısı son üç hafta içinde üç kat artarak 800'e çıktı.

Teksas eyaletinde korkutan gelişme

Meksika-Amerika sınırındaki El Paso'da yerel idareciler, salgının kontroldan çıkması üzerine akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ile evde kalma uygulamasını devreye soktu. Sokağa çıkma yasağı kararını alan yargıç, El Paso'daki hastanelerin tümünde yoğun bakım üniteleri yataklarının dolduğunu belirtti.

Teksas valisi Greg Abbott, 50 ila 100 hastanın El Paso'daki kongre merkezinde tedavi altına alınmasına, Corona dışında başka rahatsızlıkları olan hastalarıysa bölgedeki ABD ordusuna ait üsse nakletmeye yönelik bir plan açıkladı.

Amerika'nın Batı eyaletlerinden Utah'da ise eyaletteki hastaneleri temsil eden bir grup, Vali Gary Herbert'e, hastanelerdeki hasta seviyesinin rekor düzeyde arttığını; doktorların tedavi verecekleri hastaları, hastaların yaşı ve genel sağlık durumuna bakarak belirlemek durumunda kalacakları noktaya doğru hızla ilerlediği uyarısında bulundu.

Avustralya’dan sevindirici haber

Avustralya'nın ikinci en büyük kenti Melbourne'deyse durum iyiye gidiyor. Melbourne'de iki gündür yeni Corona enfeksiyonu vakası kaydedilmedi. Pazartesi günü 9 Haziran'dan sonra ilk kez kentte hiç yeni Corona vakası belirlenmedi.

Salgın, Melbourne ve bağlı olduğu Victoria eyaletinde Ağustos ayında günde 700 yeni vakayla zirveye ulaşmıştı. Yeni vaka artışı, yabancı ülkelerden gelenlerin karantina altına alındığı otellerde güvenlik açıklarının ortaya çıkmasına bağlanıyordu.

Victoria Eyaleti Başkanı Daniel Andrews, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Melbourne'da yaşayan 5 milyon Avustralyalı'nın Salı geceyarısından itibaren evlerinden çıkabileceklerini, tüm kafe, restoran, bar, mağaza ve otellerin açılabileceğini bildirdi.

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