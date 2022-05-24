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Dengeler değişiyor mu? Savaşın başından bu yana ilk kez gerçekleştirdiler! Dikkat çeken zamanlama

24.05.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden beri ilk defa Çin ile Rusya hava kuvvetleri ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatın Çin ile Rusya arasındaki yıllık askeri iş birliği planının bir parçası olduğu belirtilirken zamanlaması ise dikkat çekti. Söz konusu tatbikat ABD Başkanı Joe Biden’ın Asya ziyareti sırasında düzenlendi.

Dengeler değişiyor mu? Savaşın başından bu yana ilk kez gerçekleştirdiler! Dikkat çeken zamanlama

Çin ile Rusya’nın gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikat dünya gündeminin dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Çin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin ve Rusya Hava Kuvvetlerinin bugün Japon Denizi, Doğu Çin Denizi ve Batı Pasifik üzerinde ortak bir hava tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, ortak stratejik devriyenin "Çin ile Rusya arasındaki yıllık askeri iş birliği planının bir parçası" olduğu ifade edildi.

ÇİN'İN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAKİ TAVRI

Batılı ülkelerin aksine Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını kınamayan Pekin, söz konusu durumu “işgal” olarak da nitelendirmiyor.

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA BİR İLK

Çin ile Rusya’nın gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikat, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını başlattığı 24 Şubat'tan bu yana iki ülke arasındaki ilk ortak tatbikat olma özelliği taşıyor.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Savaşın başından bu yana Çin ve Rusya’nın gerçekleştirdiği ilk ortak tatbikatın ABD Başkanı Joe Biden’ın Japonya ziyareti sırasında düzenlenmesi de dikkat çekti.

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Washington-Pekin ilişkileri, Biden’ın Çin’in Tayvan’a saldırması halinde duruma askeri olarak yanıt vereceğini söylemesiyle bir kez daha gerilmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Çin’e ait 2, Rusya’ya ait 4 savaş uçağının bilgi vermeden Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası’na (KADIZ) girdiği duyurulmuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Rusya Joe Biden
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