Dengeleri bozmaya geldi

Ürünümüz 6.44 inç değerde ekrana sahip. Oppo, bu telefonunda da Amoled teknolojisini tercih etmiş. FHD+ çözünürlük sunan ekran, 408ppi değerde ve hem iç hem de dış mekân kullanımlarında yeterli bir görüntüleme performansı var.

İsterseniz görüntüleme ayarlarına giderek düzenlemeler yapabilir, göz konforu modunu da açabilirsiniz.

Dokunuşlara da iyi tepkiler veren ekran, aynı zamanda dahili parmak izi okuyucu sensörüne de sahip ve güvenli kullanım için bu özelliği aktifleştirmenizi öneririz.

Snapdragon 662 ile geliyor



Oppo A73’te Snapdragon 662 işlemci var. 11nm olarak üretilen bu işlemciye 4GB RAM ve 128GB dahili depolama eşlik ediyor. RAM tarafında biraz endişe uyandırsa da 128GB’lık dahili depolama faktörü gerçekten güzel. İstenirse microSD kart da takılabiliyor.

Deneyimlerimiz itibarıyla arayüzün akıcı olduğunu, uygulama ve oyunları genellikle performanslı çalıştırdığını söyleyebiliriz. Tabii çok yüksek performans beklentiniz olmamalı, ara ara performans düşüşleri de olabiliyor. Peki ya uzun süreli oyun esnasında ciddi ısınmalar yaşanıyor mu derseniz, hayır, yaşanmıyor.