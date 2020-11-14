Dengeleri bozmaya geldi

Ürünümüz 6.44 inç değerde ekrana sahip. Oppo, bu telefonunda da Amoled teknolojisini tercih etmiş. FHD+ çözünürlük sunan ekran, 408ppi değerde ve hem iç hem de dış mekân kullanımlarında yeterli bir görüntüleme performansı var.
İsterseniz görüntüleme ayarlarına giderek düzenlemeler yapabilir, göz konforu modunu da açabilirsiniz.
Dokunuşlara da iyi tepkiler veren ekran, aynı zamanda dahili parmak izi okuyucu sensörüne de sahip ve güvenli kullanım için bu özelliği aktifleştirmenizi öneririz.
Snapdragon 662 ile geliyor
Oppo A73’te Snapdragon 662 işlemci var. 11nm olarak üretilen bu işlemciye 4GB RAM ve 128GB dahili depolama eşlik ediyor. RAM tarafında biraz endişe uyandırsa da 128GB’lık dahili depolama faktörü gerçekten güzel. İstenirse microSD kart da takılabiliyor.
Deneyimlerimiz itibarıyla arayüzün akıcı olduğunu, uygulama ve oyunları genellikle performanslı çalıştırdığını söyleyebiliriz. Tabii çok yüksek performans beklentiniz olmamalı, ara ara performans düşüşleri de olabiliyor. Peki ya uzun süreli oyun esnasında ciddi ısınmalar yaşanıyor mu derseniz, hayır, yaşanmıyor.
Yapay zekâ destekli dörtlü kamera sistemi
Telefonun arka tarafında dört kamera yer alıyor: 16+8+2+2MP. 16MP ana kamera, özellikle iyi ışıklı ortamlarda güzel fotoğraflar çekebiliyor. 8MP geniş açılı kamera ile manzara çekimleri yapabilir, isterseniz bokeh efektli portreler de çekebilirsiniz.
Video tarafında fazla seçenek sunulmamış. 720 ve 1080p çözünürlükte videolar çekebilir, isterseniz ağır çekim seçeneğini de deneyimleyebilirsiniz. Hareketli çekimlerde sarsıntıları önemli ölçüde azaltan elektronik görüntü sabitleme sisteminin olduğunu da belirtelim.
Ön tarafta da 16MP selfie kamera var ve o da 1080p videolar çekebiliyor. Yine de hareketli çekimlerde ışık ve sarsıntı tarafında ufak tefek sorunlar olabiliyor. Selfie kameranın özellikle bokeh efektli fotoğraf çekimlerini beğendik.
4015 mAh pille geliyor
Oppo A73’te hızlı şarj destekli 4015mAh pil var. Oppo’nun hızlı şarj teknolojisini bünyesinde barındıran bu pil, yaklaşık 1 saatte tamamen şarj olabiliyor ve yoğun kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Normal kullanımda ise, güç tasarruf modunu da açarsanız tek şarj ile iki günü geride bırakmak mümkün.
Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0 ve NFC gibi bağlantı teknolojileri bulunan telefon, ülkemizde 2730 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor.
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