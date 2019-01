Dengeli giyinin hastalıklardan korunun

Kış aylarında sık sık yaşanan hastalıklardan korunmak için basit önlemler alınabileceğini ifade eden VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Kulak Burun Boğaz Op. Dr. Hakan Kara, “Özellikle mevsim geçişlerinde basit önlemlerle sağlıklı kalmak mümkün” dedi.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarındaki düşüş, soğuğa bağlı hastalıkların da artmasına neden oldu. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Kulak Burun Boğaz Op. Dr. Hakan Kara, hastalıklara karşı alınabilecek basit önlemleri anlattı. Kış aylarında vücudun soğuğa uyum sağlamak amacıyla fazla enerji harcamak zorunda kaldığını söyleyen Dr. Kara, “Bu artış vücut direncinin düşmesine, vücudun enfeksiyonlara yatkın hale gelmesine neden olur. Ayrıca kışın hava kirliliği arttıkça bu durum daha da artar. Soğuk hava, tüm akut ve kronik solunum yolu hastalıklarını tetikler. Kışlık giysiler, yaşlı ve çocuklarda özellikle ısı farkına dikkat edecek şekilde olmalıdır. Giyinmek bazen yanlış anlaşılmakta ve dengeli giyinmek yerine fazla giyinmek gibi algılamaktadır. Dengeli giyinmek; soğukta soğuğa göre; sıcakta sıcağa göre olmalıdır. Aksi halde sıcak ortamda fazla giysiler, terlemeye neden olur ve kişinin kolayca hastalanır” diye konuştu.

Mevsim geçişlerinde vitamin takviyesi ile korunun

Mevsim geçiş dönemlerinde artan vücut hassasiyetinin ruhen ve bedenen insanı olumsuz etkilediğini anlatan Dr. Kara, “Bu mevsimde vücudun takviye gıda veya önlemlere ihtiyacı artar. Bol sıvı alma, bitki çayları, doğal C vitamini takviyesi, yeşil çay önerilenler arasındadır. Stres, vücutta bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkileyen kortizol hormonunun fazla salınmasına neden olduğundan hastalık riski artar” dedi.

En az 6 saat uyku

İyi bir uykunun sağlıklı bağışıklık sistemi için önemine değinen Kulak Burun Boğaz Op. Dr. Hakan Kara şunları söyledi: “Çünkü vücut gece boyunca kendini yeniler ve yeni gün için güç toplar zinde bir vücut için en az 6 saat uyumak gereklidir. Uyku hijyeni için her gün aynı saatte yatmak, yatmadan kısa sure önce yemek yememek önemli olup uykuyu bozan kahve ve uyarıcı içeceklerden uzak durulmalıdır. Yine sırtüstü yattığımızda burun tıkanıklığı olduğu durumlarda beyinde oksijen azaldıkça beyin ikinci yol olarak ağzımızı açmamızı sağlamakta ve bu da horlamaya sebep olmaktadır. Yine horlama durumunda ağız solunumundan dolayı boğaz kuruluğu ve tahrişi meydana gelmekte ve boğaz enfeksiyonlarına yatkınlık artmaktadır. Ancak basit horlama olabildiği gibi uyku esnasında solunumun birkaç saniye durmasına yani apneye yol açmaktadır. Düzensiz ve kalitesiz uyku, sık uyku bölünmeleri, sabahları dinlenmeden uyanma, gün içi uyku hali gibi durumların bir ya da bir kaçı ile birlikte uyku apnesine sebep olabilmektedir.”

Rüzgarlı havalarda dışarı çıkarken dikkat edin

Aşı olmanın gripten korunmanın en iyi yolu olduğunu söyleyen Op. Dr. Hakan Kara, “Özellikle kronik hastalığı olanlar, 60 yaş üzerindekiler, riskli işlerde çalışanlar aşılanmalıdır. Korunmak için kimyasal içeren kokular ve sigara dumanı, sinüzit ağrılarını şiddetlendirir. Kronik sinüzit hastalarının böyle ortamlardan uzak durması gerekir. Kalorifer peteklerinin üzerine su dolu kaplar koymak, nefes almayı kolaylaştıracak, sinüzit ağrılarını minimuma indirecektir. Rüzgarlı havalarda dışarı çıkmaktan kaçınmak veya baş bölgesini sararak, rüzgârdan korumak gerekir. Bol su içmek, mukozanın sulanmasını ve rahatlamasını sağlar” uyarılarında bulundu.