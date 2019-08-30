Dengesini kaybederek düşen paraşütçü hayatını kaybetti

Niğde’nin Çiftlik ilçesine dengesini kaybederek düşen yamaç paraşütçü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aksaray’da düzenlenen Dünya Kupası Süper Final Test Yamaç Paraşütü Yarışması kapsamında Hasan Dağı’ndan havalanan Yamaç paraşütçü Serdar Yavuz (41) paraşütünün dengesini kaybederek Niğde’nin Çiftlik İlçesi Kitreli köyü Kartal mevkiine düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden paraşütçünün cansız bedeni helikopterle düştüğü yerden alınarak Konya’ya götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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