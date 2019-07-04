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Dengesini kaybederek düştü, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 14:19 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, iki katlı evinin terasında dengesini kaybederek zemine düşen Mehmet Kurt (80), hayatını kaybetti.

Dengesini kaybederek düştü, öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, iki katlı evinin terasında dengesini kaybederek zemine düşen Mehmet Kurt (80), hayatını kaybetti.
Olay, 8 Şubat Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Sabah uyandıktan sonra evinin terasındaki yatağını toplamak isteyen Mehmet Kurt, dengesini kaybederek, başını beton zemine çarptı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kurt'un cansız bedeni polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Kurt'un cenazesi toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

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Dengesini kaybederek düştü, öldü

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