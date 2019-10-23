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Dengesini kaybederek Porsuk Çayına düşen erkek şahıs hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 04:11 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, Porsuk Çayı kıyısında otururken dengelerini kaybederek suya düşen iki arkadaştan biri hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre; olay Kurtuluş Mahallesi Savtekin Caddesi kenarından geçen Porsuk Çayında meydana geldi.

Eskişehir’de, Porsuk Çayı kıyısında otururken dengelerini kaybederek suya düşen iki arkadaştan biri hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre; olay Kurtuluş Mahallesi Savtekin Caddesi kenarından geçen Porsuk Çayında meydana geldi. Akşam saatlerinde Erdinç Er (42) ve arkadaşı Ünal T., iddialara göre çay kenarında bulunan yeşil alanda alkol aldı. Bir süre burada oturan iki arkadaş, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dengelerini kaybederek suya düştü. Yaşanan olayda Ünal T. yüzerek sudan çıkarken, Erdinç Er ise sudan çıkamayarak gözden kayboldu. Arkadaşının çaydan çıkamadığını fark eden Ünal T. durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekiplerinin yüzeysel araması sonuçsuz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

‘İtfaiye ekipleri Er’in cansız bedenini suda elle tarama yaparak buldu’
Olay yerine kısa sürede intikal eden Eskişehir İtfaiyesi Gönüllü Dalgıç Timi, hemen arama çalışmalarına başladı. 3 kişilik dalgıç ekibi çayda çeşitli noktalar belirleyerek tüplü dalış gerçekleştirdi. Görüş mesafesinin sıfır olması nedeniyle elle tarama yapan ekipler yaklaşık 1 saat boyunca şahsı aradı. İtfaiye dalgıçları, Er’in önce su kenarına gelen ayakkabısını ve yaklaşık 5 metre ilerde, cansız bedenini buldu.

’Abla sinir krizi geçirdi’
Dalgıç timinin Erdinç Er’in cansız bedenini su kenarına çıkardığı esnada, kenarda endişeli şekilde bekleyen ablasını adeta kahretti. Sinir krizi geçiren abla, olay yerinde bulunan yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Öte yandan hayatını kaybeden Erdinç Er’in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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