Dengesini kaybedip Haliç Köprüsü’nden denize düştü, yolcu gemisi kurtardı

Haliç Metro Köprüsü’nde yürüyen bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşen şahıs yolcu gemisinde bulunanlar tarafından kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 17.30 sıralarında Haliç Metro Köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Eymen T. Haliç köprüsünde yürüdüğü sırada bir anda dengesini kaybederek köprüden aşağıya düştü. Boğaz’a düşen şahsı gören vatandaşlar aşağıdan geçen gemilere seslerini duyurmak için çabalasa da başarılı olamadı. Bunun üzerine olay sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Yolcu gemisi denize düşen şahsı kurtardı

Denize çaresizce çırpınan vatandaşı gören bir kişi Haliç Metro Durağı’nın altında yer alan köprüden denize can simidi fırlattı. Can simidine tutunan Eymen T. bir süre daha suda çırpınmaya devam etti. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle denize düşen şahsın kurtarılma çalışmasına başlanıldı. Ekiplerin düşen şahsı aradığı sırada özel bir şirkete ait olan yolcu gemisi deniz düşen Eymen T.’nin yanına gelerek onu kurtarmaya çalıştı. Gemiden atılan halata tutunan şahıs, gemi içindekilerin halatı yukarıya doğru çekmesiyle kurtarıldı.