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Dengesini kaybedip, raylara düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 08:36 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Gaziemir ilçesinde dengesini kaybedip raylara düşen Turan Ertaş yaralandı.

Dengesini kaybedip, raylara düştü

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde dengesini kaybedip raylara düşen Turan Ertaş yaralandı. Bekleme yerinin altında bulunan boşluğa giren Turan Ertaş, sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarından İZBAN Gaziemir İstasyonu'nda meydana geldi. Turan Ertaş, yürürken dengesini kaybedip raylara düştü. Ertaş'ın düştüğünü gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Turan Ertaş, trenin gelme ihtimaline karşın bekleme yerinin altında bulunan boşluğa girdi. Gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turan Ertaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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