HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dengesini kaybedip yola düşen adam kamyonun altında can verdi

Dengesini kaybedip yola düşen adam kamyonun altında can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 18:42 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Işıklar beldesinde yol kenarında yürürken, dengesini kaybedip düşen Halil İyice (72) kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Işıklar beldesinde yol kenarında yürürken, dengesini kaybedip düşen Halil İyice (72) kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay, merkeze bağlı Işıklar beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında yürüdüğü sırada dengesini kaybederek düşen Halil İyice, bu sırada yoldan geçen Yaşar Erul'un kullandığı 03 AS 443 plakalı kamyonun altında kaldı. Kamyonun üzerinden geçtiği Halil İyice, ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Halil İyice'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İyice'nin cenazesi otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pasaport nereden alınır?Pasaport nereden alınır?
Klasik ve yeni popüler kedi isimleriKlasik ve yeni popüler kedi isimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem

Kütahya’da korkunç olay! 6 ay boyunca köpekler cesedini parçalayıp yemiş!

Kütahya’da korkunç olay! 6 ay boyunca köpekler cesedini parçalayıp yemiş!

Son dakika! Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Manisa'da bir deprem daha!

Türkiye'nin gündemindeki 'Azize' ilk kez konuştu: 'Şahadetinizi getirin' dedim

Türkiye'nin gündemindeki 'Azize' ilk kez konuştu!

Depremzedelere kazak gönderen 5 yaşındaki Mira'dan duygusal mektup

5 yaşındaki Mira'dan depremzedelere duygusal mektup

Bursa'da beş milyonluk Tevrat’ı satarken suçüstü yakalandı! Serbest kaldı

Değeri dudak uçuklattı! Bursa'da ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.