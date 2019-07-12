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Dengir Mir Mehmet Fırat’ın cenaze namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 18:41 | Son Güncelleme

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dengir Mir Mehmet Fırat’ın cenaze namazı ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılındı.AK Parti’nin kurucularından olan Dengir Mir Mehmet Fırat, 6 haftadır tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dengir Mir Mehmet Fırat’ın cenaze namazı ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılındı.
AK Parti’nin kurucularından olan Dengir Mir Mehmet Fırat, 6 haftadır tedavi gördüğü hastanede vefat etti. AK Parti ve HDP’den milletvekilliği yapan Fırat, akciğer kanserinin yayılımına bağlı beyincik tümörü nedeniyle ameliyat olmuştu. Ameliyat sonrası hastalığın ilerlemesi sonucu Bayındır Hastanesi’nde tedavisi devam ederken gece saat 01.44’te vefat eden Fırat’ın cenaze namazı ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılındı.
Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınan cenaze namazına; eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, HDP eş Başkanı Sezai Temelli, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Bakanlardan; Faruk Çelik, Ali Babacan, Abdulkadir Aksu, Hayati Yazıcı ve çok sayıda eski AK Parti ve CHP milletvekili katıldı.
Cenaze namazına katılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Bakanlardan Ali Babacan’ın tokalaştığı cenaze namazının ardından yeni parti kurma çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarından gelen soruları eski Bakan Ali Babacan, “Burası ne yeri ne de zamanı” diyerek cevapsız bıraktı.

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