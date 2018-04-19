Deniz Akkaya 12 yıl sonra podyumda

Barış Avcı’nın ‘Bir Zamanlar’ isimli koleksiyonunu tanıttığı gecede podyumda yürüyen 40 yaşındaki model, genç meslektaşlarına taş çıkardı

Özel konuk oldu

1 / 9 Modacı Barış Avcı, 2018 İlkbahar-Yaz sezonuna ait Bir Zamanlar adını verdiği özel koleksiyonunu geçen gün düzenlenen defileyle tanıttı.

2 / 9 Barış Avcı’nın 70’lerden günümüze kadınların en sevdiği kesimlerden ilham alarak hazırladığı özel tasarımları sunduğu defilede Deniz Akkaya özel konuk olarak yer aldı.

3 / 9 Tezahürat ve alkışlarla podyuma çıkan Deniz Akkaya, 12 yıl aradan sonra ilk kez bir defilede yürüdü.

4 / 9 Deniz Akkaya duygularını ise şu cümlelerle ifade etti:

5 / 9 "hayatım boyunca ana hedefim mutluluk oldu;çok dost biriktirip bu şahane gecede çok eğlendik çok güldük çok kahkaha attık. seneler sonra keyif için attım bu adımları podyumda"

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