MAGAZİN

Deniz Akkaya 12 yıl sonra podyumda

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2018 10:31 | Son Güncelleme

Deniz Akkaya, 12 yıl aradan sonra ilk kez bir defilede podyuma çıktı.

Barış Avcı’nın ‘Bir Zamanlar’ isimli koleksiyonunu tanıttığı gecede podyumda yürüyen 40 yaşındaki model, genç meslektaşlarına taş çıkardı

Özel konuk oldu

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Modacı Barış Avcı, 2018 İlkbahar-Yaz sezonuna ait Bir Zamanlar adını verdiği özel koleksiyonunu geçen gün düzenlenen defileyle tanıttı.
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Barış Avcı’nın 70’lerden günümüze kadınların en sevdiği kesimlerden ilham alarak hazırladığı özel tasarımları sunduğu defilede Deniz Akkaya özel konuk olarak yer aldı.
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Tezahürat ve alkışlarla podyuma çıkan Deniz Akkaya, 12 yıl aradan sonra ilk kez bir defilede yürüdü.
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Deniz Akkaya duygularını ise şu cümlelerle ifade etti:
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"hayatım boyunca ana hedefim mutluluk oldu;çok dost biriktirip bu şahane gecede çok eğlendik çok güldük çok kahkaha attık. seneler sonra keyif için attım bu adımları podyumda"
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deniz akkaya barış avcı

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