Deniz Akkaya 15 yıl sonra mayoyla...

Deniz Akkaya bir giyim markasının yüzü oldu. 15 yıl aradan sonra bir mayo koleksiyonu katalog çekimi için objektifin karşısına geçti.

Yaz gelsin...

1 / 11 Deniz Akkaya bir giyim markasının yüzü oldu. 15 yıl aradan sonra bir mayo koleksiyonu katalog çekimi için objektifin karşısına geçti.

2 / 11 Fotoğrafçı Jülide Güngör’e poz veren eski modelin formundan hiçbir şey kaybetmediği görüldü.

3 / 11 Güzel model; verdiği pozları zaman zaman da sosyal medya hesabından "Yaz gelsin" yorumuyla paylaşıyor.

4 / 11 Deniz Akkaya paylaştığı seksi pozlarından birini altına şu yorumu yaptı:

5 / 11 2018 yaz kampanya çekimi kataloğu gelmiş elime. e hadi yaz gelsin artık. hoş bendeniz iki program çekiyor olacagim ama olsun yaz güzeldir enerjisi güzeldir

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