MAGAZİN

Deniz Akkaya 15 yıl sonra mayoyla...

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.04.2018 09:59 | Son Güncelleme

Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Deniz Akkaya uzun zaman sonra bir çekime katıldı

Deniz Akkaya bir giyim markasının yüzü oldu. 15 yıl aradan sonra bir mayo koleksiyonu katalog çekimi için objektifin karşısına geçti.

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Deniz Akkaya bir giyim markasının yüzü oldu. 15 yıl aradan sonra bir mayo koleksiyonu katalog çekimi için objektifin karşısına geçti.
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Fotoğrafçı Jülide Güngör’e poz veren eski modelin formundan hiçbir şey kaybetmediği görüldü.
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Güzel model; verdiği pozları zaman zaman da sosyal medya hesabından "Yaz gelsin" yorumuyla paylaşıyor.
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Deniz Akkaya paylaştığı seksi pozlarından birini altına şu yorumu yaptı:
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2018 yaz kampanya çekimi kataloğu gelmiş elime. e hadi yaz gelsin artık. hoş bendeniz iki program çekiyor olacagim ama olsun yaz güzeldir enerjisi güzeldir
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