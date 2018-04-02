Deniz Akkaya 15 yıl sonra mayoyla...

Deniz Akkaya bir giyim markasının yüzü oldu. 15 yıl aradan sonra bir mayo koleksiyonu katalog çekimi için objektifin karşısına geçti.
Yaz gelsin...
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Deniz Akkaya bir giyim markasının yüzü oldu. 15 yıl aradan sonra bir mayo koleksiyonu katalog çekimi için objektifin karşısına geçti.
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Fotoğrafçı Jülide Güngör’e poz veren eski modelin formundan hiçbir şey kaybetmediği görüldü.
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Güzel model; verdiği pozları zaman zaman da sosyal medya hesabından "Yaz gelsin" yorumuyla paylaşıyor.
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Deniz Akkaya paylaştığı seksi pozlarından birini altına şu yorumu yaptı:
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2018 yaz kampanya çekimi kataloğu gelmiş elime. e hadi yaz gelsin artık. hoş bendeniz iki program çekiyor olacagim ama olsun yaz güzeldir enerjisi güzeldir
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