Deniz Akkaya Alişan'a yapılan eleştirilere tepki gösterdi! "Herkes işine baksın"

Geçtiğimiz ay koronavirüs sebebiyle 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ı toprağa veren Alişan, zor günler geçiriyor. İki çocuk babası şarkıcı, Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. Sahnede duygusal bir konuşma yapan Alişan, ağlamamak için kendini zor tuttu.

O anlar gündem oldu ve Alişan'a destek mesajı kadar eleştiri mesajı da geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Alişan'ı kardeşinin kırkı çıkmadan sahneye çıktığı için eleştirdi.

Deniz Akkaya bu konuda Alişan'ı destekledi ve bu yorumlara isyan etti.

Deniz Akkaya bu tarz yorumlara "Alişan dün sahneye çıkmış... Koca bir aile bakan, sorumlulukları olan insanlara yok 'Kırkı çıktı mı?' vs gibi saçma salak yorumlar yapıyorlar, hayırdır ya!? Artık işinize bakın!!!! Herkes işine baksın!! Ülkeyi mi sattı? Dolandırıcı mı? Bırakın artık bu yalan ahlak bekçiliğini..." diyerek tepke gösterdi.



