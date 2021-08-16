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  4. Deniz Akkaya Alişan'a yapılan eleştirilere tepki gösterdi! "Herkes işine baksın"

Deniz Akkaya Alişan'a yapılan eleştirilere tepki gösterdi! "Herkes işine baksın"

16.08.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs nedeniyle 20 gün boyunca özel bir hastanede tedavi gören Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş temmuz ayında hayatını kaybetti. Bu ölümle yıkılan Alişan sahneye çıktı ve gündem oldu. Alişan'a destek ise Deniz Akkaya'dan geldi.

Deniz Akkaya Alişan'a yapılan eleştirilere tepki gösterdi! "Herkes işine baksın"

Geçtiğimiz ay koronavirüs sebebiyle 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ı toprağa veren Alişan, zor günler geçiriyor. İki çocuk babası şarkıcı, Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. Sahnede duygusal bir konuşma yapan Alişan, ağlamamak için kendini zor tuttu.

Alişan sahnede gözyaşlarına boğuldu! &quot;Bütün şarkılarımı Selçuk için söylemek istiyorum&quot;Alişan sahnede gözyaşlarına boğuldu! "Bütün şarkılarımı Selçuk için söylemek istiyorum"

O anlar gündem oldu ve Alişan'a destek mesajı kadar eleştiri mesajı da geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Alişan'ı kardeşinin kırkı çıkmadan sahneye çıktığı için eleştirdi.

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Deniz Akkaya bu konuda Alişan'ı destekledi ve bu yorumlara isyan etti.

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Deniz Akkaya bu tarz yorumlara "Alişan dün sahneye çıkmış... Koca bir aile bakan, sorumlulukları olan insanlara yok 'Kırkı çıktı mı?' vs gibi saçma salak yorumlar yapıyorlar, hayırdır ya!? Artık işinize bakın!!!! Herkes işine baksın!! Ülkeyi mi sattı? Dolandırıcı mı? Bırakın artık bu yalan ahlak bekçiliğini..." diyerek tepke gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Deniz Akkaya
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