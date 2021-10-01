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  4. Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi mi? Canlı yayında açıkladı

Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi mi? Canlı yayında açıkladı

01.10.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci ile arasındaki geçen kavga sonrası hapis yatan ve Beyaz TV'de sunuculuk yapan Deniz Akkaya'nın konu hakkında kanaldan uyarı aldığı ve ortalığı birbirine katarak, camı çerçeveyi indirdiği iddia edilmişti. Deniz Akkaya cephesinden konu hakkında açıklama geldi.

Ünlü sunucu ve manken Deniz Akkaya ile bir süredir polemik yaşadığı Selin Ciğerci arasındaki kaos giderek büyüdüğü ve bu kavganın kanala zarar verdiği düşünen Beyaz TV yönetiminin, Akkaya'ya susması yönünde uyarıda bulunduğu iddia edilmişti.

İddialar arasında bu uyarıya sinirlenen Akkaya'nın, kanalda olay çıkarıp, cam çerçeve indirdiği belirtilmişti.

Selin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdiSelin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi

İDDİALARI Tİ'YE ALDI

Deniz Akkaya hakkında çıkan iddiaları bugün canlı yayında eline çekip alarak ti'ye aldı. Akkaya, "Kanalımda bir doz cam çerçeve indirmeden asla güne başlamam" dedi.

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Deniz Akkaya Selin Ciğerci
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