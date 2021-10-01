Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi mi? Canlı yayında açıkladı

Ünlü sunucu ve manken Deniz Akkaya ile bir süredir polemik yaşadığı Selin Ciğerci arasındaki kaos giderek büyüdüğü ve bu kavganın kanala zarar verdiği düşünen Beyaz TV yönetiminin, Akkaya'ya susması yönünde uyarıda bulunduğu iddia edilmişti.

İddialar arasında bu uyarıya sinirlenen Akkaya'nın, kanalda olay çıkarıp, cam çerçeve indirdiği belirtilmişti.

İDDİALARI Tİ'YE ALDI

Deniz Akkaya hakkında çıkan iddiaları bugün canlı yayında eline çekip alarak ti'ye aldı. Akkaya, "Kanalımda bir doz cam çerçeve indirmeden asla güne başlamam" dedi.



