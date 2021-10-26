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Deniz Akkaya'dan Defne Samyeli ve kızı Derin Talu'ya sert sözler: Cinsellik çağrıştıran...

26.10.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun iddialı kıyafetine Deniz Akkaya'dan sert tepki geldi. Akkaya bu pozların cinsellik çağrıştırdığı söyleyerek Samyeli'ye kızdı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle sık sık adından söz ettiren Derin Talu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 3 Eylül'de 18 yaşına giren Derin Talu, geçtiğimiz gün bir marka için lila renkli mayosuyla ve tavşan maskesiyle pozlar verdi.

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Verdiği iddialı pozları Instagram hesabından yayınlayan Derin Talu hem beğeni topladı hem tepki gördü. Deniz Akkaya, Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun kostümüyle ilgili sert ifadeler kullandı.

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Akkaya açıklamasında "Hanfendinin ufacık kızının o kafasında taktığı şey fetiş malzemelerin satıldığı o mağazalar var ya orada. Ben ufacık kızın Cadılar Bayramı ayağına bu kadar cinsellik çağrıştıran... Bilinçaltına oynayan malzemeler bunlar. Tavşan kulağını hangi derginin kapağı kullandı yıllardır? Erkek dergisinin simgesidir" dedi.

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Akkaya'nın yorumuna bazı kullanıcılar sosyal medyada "Kızını bikini giydirip yayınladın", "Sen kendi geçmişine bak" şeklinde eleştirenler olurken destekleyenler de oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Deniz Akkaya Derin Talu
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