Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya, Gülben Ergen ve Nihat Odabaşı hakkında ağır ithamlarda bulunmaya devam etti.

Hızını alamayan Deniz Akkaya bu sefer, Nihat Odabaşı'nın yakın arkadaşı Gülben Ergen için olaylı açıklamalarda bulundu.

Ödül töreninden sonra meydana gelen kavgada Deniz Akkaya, Gülben için şu ifadeleri kullandı;

"Çıkarına göre, eski sevgililerinin arkasında seccade ve zikirmatik ile dolaşan, toplumun değerlerini sömürerek bunu yaparken, dua ve şükür gibi hastaglere sayfasını boğup, aynı şehirde 3 ayrı adama 3 ayrı otel anahtarı veren eşi benzeri görülmemiş sapkın hanımefendi.

Sadece hastag malzemesi sandığın Mevlana'nın dediği gibi, ya olduğun gibi görün yada göründüğün gibi ol. Bir de bilgin olsun kimse seni kıskanmıyor. AKM açılışında davetsiz gittiğin davette sağa sola ağlayan bir kadını ki ağlamanın sebebi tüm sapkınlıklarının örtüsü elden gidiyor diye... Gururu için yaşayan kadınlar kıskanmaz bilgine! Şimdi ikinizde hep yaptığınız gibi oturun ıslak hamburger yiyerek bu milleti nasıl kandırıyorsunuz onun dedikodusunu yapmaya devam edin"



