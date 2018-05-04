MAGAZİN

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2018 09:03 | Son Güncelleme

Bir moda kanalının düzenlediği ödül töreninde sunucu olan Deniz Akkaya, eski arkadaşı Nihat Odabaşı'nın ödül alırken tebrik etmemesi üzerine, Odabaşı sosyal medya hesabından sitem etmişti. Bu olayın ardından Deniz Akkaya, deyim yerimdeyse açtı ağzını yumdu gözünü!

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya, Gülben Ergen ve Nihat Odabaşı hakkında ağır ithamlarda bulunmaya devam etti.

Deniz, '15 yıl öncesinin intikamı' dedi, Odabaşı'na esti gürlediDeniz, '15 yıl öncesinin intikamı' dedi, Odabaşı'na esti gürledi

Hızını alamayan Deniz Akkaya bu sefer, Nihat Odabaşı'nın yakın arkadaşı Gülben Ergen için olaylı açıklamalarda bulundu.

Ödül töreninden sonra meydana gelen kavgada Deniz Akkaya, Gülben için şu ifadeleri kullandı;

"Çıkarına göre, eski sevgililerinin arkasında seccade ve zikirmatik ile dolaşan, toplumun değerlerini sömürerek bunu yaparken, dua ve şükür gibi hastaglere sayfasını boğup, aynı şehirde 3 ayrı adama 3 ayrı otel anahtarı veren eşi benzeri görülmemiş sapkın hanımefendi.

Sadece hastag malzemesi sandığın Mevlana'nın dediği gibi, ya olduğun gibi görün yada göründüğün gibi ol. Bir de bilgin olsun kimse seni kıskanmıyor. AKM açılışında davetsiz gittiğin davette sağa sola ağlayan bir kadını ki ağlamanın sebebi tüm sapkınlıklarının örtüsü elden gidiyor diye... Gururu için yaşayan kadınlar kıskanmaz bilgine! Şimdi ikinizde hep yaptığınız gibi oturun ıslak hamburger yiyerek bu milleti nasıl kandırıyorsunuz onun dedikodusunu yapmaya devam edin"

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Anahtar Kelimeler:
deniz akkaya >>Gülben Ergen

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Arkadaş her taşıb altından da Gülben çıkıyor. Bıktık bu Gülbenden Ardadan Canerden. Gülben her zaman sütten çıkmış ak kaşık tavır ve duruşu sergiliyorsun ama herkese gülüyorsun sanırım.
Çok ayıp yahu ne yazık Nihat bey’in ufacık sitemi sonrasında neler,neler bu ne kin ve Nihat Odabaşı’nı bırakıp Gülben Ergen’i adeta infaz edercesine.Deniz Akkaya’yı sevip takip ediyordum şok oldum.Allah ıslah etsin hele şu aylarda hele bir anne hemcinsine yaptıkları vah vahh :((
HELALL
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