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  4. Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye gönderme! 'Ülkede insanlar açlıktan ölürken..."

Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye gönderme! 'Ülkede insanlar açlıktan ölürken..."

22.04.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya arasında davalar sürerken ünlü model yeniden açtığı sosyal medya hesabından olay bir paylaşım yaptı. Deniz Akkaya Ciğerci'nin ürünleriyle anılmak istemediğini söylerken yine Selin Ciğerci'yi hedef aldı.

Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye gönderme! 'Ülkede insanlar açlıktan ölürken..."

Selin Ciğerci Deniz Akkaya’ya üst üste davalar açtı. Uzlaşmak istemeyen Selin Ciğerci şimdi Akkaya hakkında çıkacak kararları bekliyor. Bu süreçte Akkaya adının sosyal medyada Ciğerci ve ürünleriyle anılmak istemediğini söyledi.

Instagram'a hızlı bir dönüş yapan Deniz Akkaya yine kendini tutamadı. Gökhan Çıra'nın askerliğiyle ilgili çıkan haberleri de pas geçmeyen Akkaya paylaşımında ateş püskürdü.

Ünlü model açıklamasında "Bu süreçte neler oldu hafızalar tazelensin" diyerek şunları yazdı:

selin

"Çocukları istismar etmek için kurulan düzenek bozuldu ayrı ama Mehmetçiğin mekânında yapılan saygısızlıklardan ülkede insanlar açlıktan ölürken tüketim pornografisine devam eden vasatın yine döneceği yer bellidir. Durup durup bu vasatın ürünü ile beni ayrı kareye koymayınız."

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya Selin Ciğerci
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