Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye gönderme! 'Ülkede insanlar açlıktan ölürken..."

Selin Ciğerci Deniz Akkaya’ya üst üste davalar açtı. Uzlaşmak istemeyen Selin Ciğerci şimdi Akkaya hakkında çıkacak kararları bekliyor. Bu süreçte Akkaya adının sosyal medyada Ciğerci ve ürünleriyle anılmak istemediğini söyledi.

Instagram'a hızlı bir dönüş yapan Deniz Akkaya yine kendini tutamadı. Gökhan Çıra'nın askerliğiyle ilgili çıkan haberleri de pas geçmeyen Akkaya paylaşımında ateş püskürdü.

Ünlü model açıklamasında "Bu süreçte neler oldu hafızalar tazelensin" diyerek şunları yazdı:

"Çocukları istismar etmek için kurulan düzenek bozuldu ayrı ama Mehmetçiğin mekânında yapılan saygısızlıklardan ülkede insanlar açlıktan ölürken tüketim pornografisine devam eden vasatın yine döneceği yer bellidir. Durup durup bu vasatın ürünü ile beni ayrı kareye koymayınız."

