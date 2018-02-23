Deniz Akkaya eskisinden de cesur!

Taytıyla dikkat çeken Deniz Akkaya “Çok güzel değil mi? Çok beğenerek aldım, beğenerek de giyiyorum. Gördüğünüz gibi bu tayt transparan çocuklar, cesur kadın işi. Kendime ve fit oluşuma güveniyorum.” dedi.

Deniz Akkaya

1 / 5 Deniz Akkaya, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

2 / 5 Giydiği transparan görünümlü taytıyla ilgi odağı olan Akkaya, iddialı kıyafet seçimiyle ilgili soruya “Çok güzel değil mi? Çok beğenerek aldım, beğenerek de giyiyorum.

3 / 5 Gördüğünüz gibi bu tayt transparan çocuklar, cesur kadın işi. Kendime ve fit oluşuma güveniyorum" yanıtını verdi.

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