MAGAZİN

Deniz Akkaya eskisinden de cesur!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2018 09:11 | Son Güncelleme

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Deniz Akkaya, giydiği transparan görünümlü taytıyla ilgi odağı oldu.

Taytıyla dikkat çeken Deniz Akkaya “Çok güzel değil mi? Çok beğenerek aldım, beğenerek de giyiyorum. Gördüğünüz gibi bu tayt transparan çocuklar, cesur kadın işi. Kendime ve fit oluşuma güveniyorum.” dedi.

Deniz Akkaya

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Deniz Akkaya, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Deniz Akkaya, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.
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Giydiği transparan görünümlü taytıyla ilgi odağı olan Akkaya, iddialı kıyafet seçimiyle ilgili soruya “Çok güzel değil mi? Çok beğenerek aldım, beğenerek de giyiyorum.

Giydiği transparan görünümlü taytıyla ilgi odağı olan Akkaya, iddialı kıyafet seçimiyle ilgili soruya “Çok güzel değil mi? Çok beğenerek aldım, beğenerek de giyiyorum.
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Gördüğünüz gibi bu tayt transparan çocuklar, cesur kadın işi. Kendime ve fit oluşuma güveniyorum" yanıtını verdi.

Gördüğünüz gibi bu tayt transparan çocuklar, cesur kadın işi. Kendime ve fit oluşuma güveniyorum" yanıtını verdi.
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deniz akkaya transparan

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
sesli güldüm. torun sahibi olacak yaştasın şu kılığına bak deniz nine. cık cık çektim sana şuan.
Ne diyeyeyim Allah akıl fikir versin
ayıp ya kaç yaşına geldin artık
çok kötüüü...
baştan aşağı estetik
iğrenç
ben bu görüntüye onun yerine utandım.
tiksinç
BEBİŞİM HARİKASIN...
NE KADIN BE...
bu ne dir böyle ? nutkum tutuldu
tek kelime ile ‘igrenc’
menepoz belırtılerı bunlar,ben yaşlı degılım daha tazecıgım dıye kendını tatmın etme olayı
çok basit bir kıyafet... kalitesini ayaklar altına almış... reklam kokan hareketler bunlar...
rezilin önde gideni...!
başka nasıl günden olabilirler anca orasını burasını sergileyerek! ucuzlukları bu kadar
olmamış, iyi görünmüyor....
Yazık ne yapsın,kocayinca gündemde kalmak baya bir fedakarlık istiyor...
YAV KADIN NENEM YAŞINDA
KADİN HALA YANİYOR
Rezillik yazıklar olsun. Normal bir hanım yapsa neler demezler Deniz Akkaya olunca adı CESUR oluyor....
denizde olmuş belli artık dibe doğru maalesef
kameraya çıkmak için, unutulmamak için, gündem yaratmak lazım.
bunlar sözde topluma örnek olacak sanatçı müsveddeleri bari onuda giymiyeydin niye ağırlık yapıyorsun ar haya namus utanma diye birşey kalmamış ALLAH ıslah etsin
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