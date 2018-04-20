MAGAZİN

Deniz Akkaya fena rezil oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 11:00 | Son Güncelleme

Ünlü isimler sık sık fotoğraflarında photoshop yapıyor ve bu da dikkatli gözlerden kaçmıyor! Bunu yapan ve yakalanan son isim ise Deniz Akkaya...

Barış Avcı’nın ‘Bir Zamanlar’ isimli koleksiyonunu tanıttığı gecede podyumda yürüyen 40 yaşındaki model Deniz Akkaya muhteşem fiziğine rağmen belli ki vücudundan mutlu değil...

Ne gerek vardı?

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Deniz Akkaya, 12 yıl aradan sonra ilk kez bir defilede podyuma çıktı.
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Deniz Akkaya defilede çekilmiş bu fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ancak fotoğrafa photoshop uyguladı.
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Bunu da ortaya 'Photoshopfail1' hesabı çıkardı ve Deniz Akkaya'nın bu fotoğrafının altına 'Deniz Akkaya iç bacaklarınızdan nasıl kurtulacağınızın sırrını sizlerle paylaştı' notunu düştü.
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Arkadaşı için podyumda yer alan ünlü isim için oysa "genç modellere taş çıkardı" deniliyordu.
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Akkaya'nın bu güzel eleştirilere rağmen fotoğrafında yaptığı bu photoshop büyük eleştiri aldı.
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