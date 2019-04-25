MAGAZİN

Deniz Akkaya günaha çağırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2019 09:43 | Son Güncelleme

Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla birlikte Cuma akşamı için takipçilerini günaha girmeye davet etti.

İşte o pozlar...

Deniz Akkaya'dan seksi paylaşım

Yıllar önce mankenliği bırakmasının ardından dizi oyunculuğu ve sunuculuk yaparak ekranların tanınan yüzü haline gelen Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bir anda gündeme oturdu. 41 yaşındaki Akkaya, Cuma gecesi vereceği bir konsere takipçilerini ilginç bir mesajla davet etti.
İlk olarak lüks bir otelde çekindiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Deniz Akkaya, birbirinden cesur pozlar verdi. Paylaşımlarının altına takipçilerini konsere davet ettiği bir yazı yazan ünlü isim, "Bu cuma benimle beraber günaha gir" diyerek de büyük bir tepki çekti.
Kısa sürede çok konuşulan bu mesaj, Deniz Akkaya'nın hem kendi takipçilerinden hem de onu tanımayanlardan, "Cuma mübarek gün" ve "Hey allahim allah akıl fikir versin" şeklinde yorumlar almasına sebep oldu.
Son olarak Seren Serengil ile mahkemelik olan Deniz Akkaya, uzun süredir konuşulmuyordu. Şu anda ekranlarda görünmeyen Akkaya, 700 bin takipçisi bulunduğu Instagram hesabında kızıyla sıklıkla fotoğraf paylaşıyor.
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