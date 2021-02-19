Deniz Akkaya hastaneye yattı

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaşarak, ’Salgının kucağına düştüm’ notunuyla koronavirüse yakalandığını ve tedavisinin evde gerçekleştiğini belirtmişti.

DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR

Deniz Akkaya, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu. Akkaya, yaptığı paylaşıma ise şu notu ekledi, “Evde beceremedim. Israr etmenin gereği yoktu, hastaneye yattım” ifadelerini kullandı. Akkaya, daha sonra ise ateşinin 39 dereceye kadar yükseldiğini ve zaman zaman öksürük krizine girdiğinin de bilgisini verdi.



