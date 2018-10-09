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Deniz Akkaya ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 18:47 | Son Güncelleme

Deniz Akkaya ifade verdi

İSTANBUL (AA) - Manken Deniz Akkaya'nın, eski menajerini tehdit ettiği iddiasıyla ilgili ifadesi alındı.

Alınan bilgiye göre, Merih Yılmaz, eskiden menajerliğini yaptığı manken Deniz Akkaya ve yanındaki iki kişi hakkında şikayetçi oldu. Yılmaz, 200 bin lira borcunun olduğunu belirten Akkaya ve beraberindekilerin, bunu ödemesi için kendisini tehdit ettiklerini, bu nedenle arabasını noter üzerinden devretmek zorunda kaldığını öne sürdü.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini toplayan ekipler, Akkaya ve iki kişiyi ifadeye çağırdı.

Deniz Akkaya da, Gayrettepe'deki Asayiş Büro Amirliği'ne gelerek ifade verdi.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplayan Akkaya, "Davete icabet ettik. Onun dışında bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Biz şikayetçiyiz zaten." diye konuştu.

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Deniz Akkaya

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