Deniz Akkaya ile kızı Ayşe'nin babası Efe Önbilgin mahkemelik olmuştu! Karar verildi

İş insanı Efe Önbilgin, Deniz Akkaya ile ilişkisinden doğan 11 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması ile ilgili dava açmıştı.

Akkaya'nın çocuğun fotoğraflarını ticari ve reklam amaçlı kullandığını ileri süren Önbilgin, fotoğrafların sosyal medyadan kaldırılmasını mahkemeden istemişti.

İstanbul 13. Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada taraf avukatları yer aldı. Mahkeme Efe Önbilgin'in kızının fotoğraflarının kaldırılması talebini reddetti.

