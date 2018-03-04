Deniz Akkaya isyan etti: Yeter artık bu adamı biri susturmalı

“Altı yaşındaki kızlar evlenebilir”, “Kız çocukları 7-8 yaşından itibaren tesettür şekli almalı”, “Kız çocukları cehennem kadar risktir", “Çalışan kadın fuhuşa hazırlık yapan sürece destek oluyor" gibi skandal açıklamalarıyla gündeme gelen Nurettin Yıldız'a bir tepki de Deniz Akkaya'dan geldi.

"ARTIK BU ADAMA BİRİ DUR DESİN"

Deniz Akkaya, kişisel Instagram hesabından, Yıldız'ın kadınlar hakkındaki bir videosunu paylaşarak, "Yeter artık bu adamı biri susturmalı" diye yazdı. Akkaya, tepkisini dile getirirken, şu ifadeleri kullandı:

"Paylaştım bu insan düşmanını defalarca kez ama yeter! Artık bu adama biri dur desin! Bu adamın pervasız söylemleri bu ülkeyi korkunç bir imaja ve kara deliğe sürüklüyor! Yabancı sitelerde altyazı ile yayınlanıyor, bu adamın ketçap şehvet uyandırır, yorgana hallenmeyin abuklukları! Rezil rüsva oluyoruz ayrı, ama ben bir Türk kadını olarak diyorum ki, bu bir suçtur! Kadına şiddete davetttir! Yeter artık bu adamı biri susturmalı"

İŞTE DENİZ AKKAYA'NIN O PAYLAŞIMI