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Deniz Akkaya kızını çocuk esirmeye gönderdi! Pucca'dan tepki gecikmedi! 'Yaz kampı mı orası?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.05.2024 08:24
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Eski manken Deniz Akkaya son dönemde kızı ile yaşadıklarıyla gündeme geldi. Kızı tarafından darp edildiğini söyleyen ünlü isim 15 yaşındaki kızını 'burnu sürtsün' diye Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdiğini söyledi. Bunu duyan Pucca ise kayıtsız kalamadı. Kendi çocuğu üzerinden Akkaya'yı tiye alan Pucca'dan 'çüş artık' çıkışı geldi.

Deniz Akkaya kızını çocuk esirmeye gönderdi! Pucca'dan tepki gecikmedi! 'Yaz kampı mı orası?'

Geçtiğimiz gün Twitter (X) hesabından öz kızından şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Akkaya'nın "Beni 1.5 saat balkona kitledi. Komşularım ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım" açıklamasını yapmış ve bu sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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'BURNU SÜRTSÜN DİYE...'

Videolu paylaşımların ardından Sosyal Hizmetler'in devreye girdiği haberlerinin yayılmasının ardından öfke dolu bir paylaşım daha yapan Akkaya, kızını burnunun sürtmesi için kendi rızasıyla Çocuk Esirgeme'ye verdiğini dile getirmişti.

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TEPKİ GÖSTERDİ

Tüm bu yaşananların ardından son günlerde ev sahibi ile yaşadığı sorunlarla adını sıkça duyduğumuz Pucca'dan yorum gecikmedi. Deniz Akkaya'ya "Yaz kampı mı orası yahu?" diyerek tepki gösteren Pucca'dan bir de "Kınamayacağım ama çüş artık" çıkışı geldi.

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Ardından yaşananlarla dalga geçercesine bir paylaşım daha yapan Pucca, oğlu Batı'yla karesini " Canım oğlum ilerde beni balkona kilitlemesin diye hamburger yemeye götüreceğim" ifadelerini kullandı.

Vitrin


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