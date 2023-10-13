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  4. Deniz Akkaya Musevilere destek mesajı paylaştı, sözleri olay oldu! "Bacılarınızın bacaklarını, kalçalarını..."

Deniz Akkaya Musevilere destek mesajı paylaştı, sözleri olay oldu! "Bacılarınızın bacaklarını, kalçalarını..."

13.10.2023 14:40 | Son Güncelleme:
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İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar sürerken Deniz Akkaya Musevilere dair yaptığı yorumla gündem oldu. Akkaya "Türkiye Cumhuriyeti'nin ana sorunu ülkemizde azınlık olan Museviler değildir" diyerek sert ifadeler kullandı.

Hamas ile İsrail arasında süren çatışmalar artarken can kaybı da her geçen gün artıyor. Kara harekatına hazırlanan İsrail'İn sınır bölgesindeki son hazırlıkları gündemdeyken Deniz Akkaya sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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Deniz Akkaya "Bu son yorumum ağır gelecek ama birileri de acı gerçekleri söylemeli" diyerek şunları yazdı:
"Eğer bir avuç Musevi bütün dünyayı yönetiyor ise müslümanlar kafasını iki elinin arasına alsın ve düşünsün; biz nerede yanlış yaptık. Hiç düşünüyor musunuz?"
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Akkaya daha sonraki paylaşımında ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin ana sorunu ülkemizde zaten azınlık olan Museviler değil sözde müslüman olan Afganlar ve Araplardır. Bacılarınızın, kardeşlerinizin, karılarınızın bacaklarını, kalçalarını sosyal medya gizlice çekip yayınlayan onlardır, kız kardeşlerimize tecavüz eden onlardır. Bu yazdıklarım rakamlarla poliste ispatlıdır" dedi.

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"Ben Musevi dostlarımla aynı mahallede yaşamaya ticaret yapmaya dost kalmaya razıyım" diyen Akkaya sözleriyle gündem oldu.

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İsrail Deniz Akkaya

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