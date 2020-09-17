Deniz Akkaya'nın fuhuş paylaşımına Selin Ciğerci bakın nasıl yanıt verdi

Deniz Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi diye tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyledi. Bunun üzerine yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya, laf dalaşına girdi.

"Senin çocuğun olmaz" sözünü duyan Ciğerci, "Sana ne" diyerek sert çıktı. Akkaya hızını alamayıp Ciğerci'yi fuhuş yapmakla suçlayıp geçmişiyle ilgili paylaşımlar yaparak herkesi şoke etti.

Selin Ciğerci ise bu paylaşımlara direkt yanıt vermedi ancak onun yerine bir paylaşım yaparak şunları yazdı:

'İFTİRA BİLE ATARLAR'

"Hanımlar merhaba nasılsınız biz çalışkan kadınlarınız biliyorsunuz herkes işine gücüne bakıyor dimi? Kimseden fayda yok bir daha hatırlatmak istedim aynaya bakalım kendimizle konuşalım ALLAH'ımın bize emanet ettiği bedene nasıl iyi bakarız nasıl geldiğimiz konumları iyi taşırız onu düşünelim. Düşmanlarınız ders çalışır biz bitelim diye iftira bile atarlar modumuzu düşürürler unutmayın ama umursamıyoruz biz aynaya bakıyoruz ailemize, işimize, yeni dostlara gerek yok macera aramıyoruz. Sağlık iş aile 3-5 arkadaş varsa kocanız evlatlarınız; bitti her şeyimiz onlar hayalleriniz hep büyük olsun arkanızdan başarı hikayesi diye bahsetsinler..."