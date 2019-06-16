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Deniz Akkaya'nın sırrı! Olay oldu...

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.06.2019 10:18 | Son Güncelleme

Deniz Akkaya, kaslı vücuduyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Dosso Dossi Fashion Show’da podyuma çıkan Deniz Akkaya, kaslı vücuduyla organizasyonun en çok konuşulan ismi oldu.

İşte Deniz Akkaya'nın sırrı!

İşte sosyal medyada da gündem yaratan ünlü mankenin fiziğinin sırrı:
Deniz Akkaya son 5 yıldır düzenli olarak her gün spor yapıyor. Sabahları 1 saat boyunca açık havada yürüyor.
Yürüyüşün ardından spor salonuna geçerek eğitmen eşliğinde 2 saat ağırlık çalışıyor.
Günde en az 45 dakika pilates yapıyor.
Sebze ağırlıklı besleniyor, diyetisyeninin belirlediği menünün dışına çıkmıyor.
Vitamin ve çeşitli takviyeler kullanıyor
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Anahtar Kelimeler:
deniz akkaya Dosso Dossi Fashion Show

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