MAGAZİN

Deniz Akkaya son paylaşımıyla dikkat çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2019 11:11 | Son Güncelleme

Annesinin vefatının ardından gündelik hayatına geri dönmeye çalışan Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Deniz Akkaya son paylaşımıyla dikkat çekti

Anneler Günü'nde annesini kaybeden Deniz Akkaya yaşadığı acının ardından sosyal medyada hayatına devam etmeye çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde 42 yaşına gireceğini duyuran ve bu paylaşımı üzerinden toplumun yaşı ilerlemiş kadınlara olan bakış açısını sorgulayan Deniz Akkaya, yaptığı son paylaşımla bu defa gülümseyen kadına olan bakış açısını değerlendirdi.

Gülmenin ayıp sayıldığı bir kültürde yaşadığını söyleyen Akkaya, tüm bu düşüncelere inat hayata gülerek bakmanın ne kadar önemli olduğunu şu sözlerle anlattı:

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“Sabahları nasıl karşılıyorsunuz günü? Bana sorsanız ben her şeye rağmen böyle derim. Önce kendim sonra kızım için… Gülmenin türlü şekilde ve türlü zamanda ayıp bulunduğu bir kültürde herkese, her şeye inat kusura bakmasınlar ama hayata hep gülümsemek ve kahkaha atmak için varım dedim ben…”

Akkaya'nın bu fotoğrafı takipçilerini ikiy böldü. Bir kısım takipçisi Akkaya'nın anne acısını bu kadar hızlı atlatmasını garipsedi...

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