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Deniz Akkaya Ukrayna Fashion Week'te podyuma çıkacak

30.01.2021 14:25 | Son Güncelleme:
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Ünlü model Deniz Akkaya, Ukrayna Fashion Week'te Cihan Nacar'ın defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacak.

Ukrayna Fashion Week'te Cihan Nacar'ın defilesinde baş manken olarak Deniz Akkaya yer alacak. 5 Şubat'ta başlayacak olan moda haftasında 43 yaşındaki mankenin yanı sıra birbirinden güzel modeller, Cihan Nacar'ın yeni koleksiyonunu tanıtacak. Kiev'de gerçekleşecek Cihan Nacar defilesi çevrimiçi olarak da canlı yayınlanacak.

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Sait Emir Management tarafından Ukrayna Kiev'de geçtiğimiz aylarda organize edilen Cihan Nacar 2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu tanıtım defilesi, Ukrayna'da büyük ilgi görmüştü. Sanatsever iş insanı Sait Emir, bu kez ünlü tasarımcı Cihan Nacar'ı Ukrayna Fashion Week'te destekleyecek.


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