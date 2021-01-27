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Deniz Akkaya yine soyundu! Bu defa yastıkla...

27.01.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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Manken ve sunucu Deniz Akkaya, yatak üzerinde iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Akkaya son olarak üzerinde sadece yastığın olduğu yarı çıplak pozunu "Son 2" notuyla paylaştı.

Ünlülerle girdiği polemikler nedeniyle sık sık magazinde adı anılan Deniz Akkaya cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

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YATAKTA YARI ÇIPLAK POZ

43 yaşındaki modelin küvet pozları olay olurken, ünlü model yatağında üzerinde yalnızca yastığın olduğu yarı çıplak pozunu takipçileriyle paylaştı.

"İTİRAZI OLAN VARSA ADRES BELİRTMİŞTİM"

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İddialı pozlarına gelen eleştirileri umursamayan Akkaya, yastıklı yatak pozuna ise "Son 2 ... İtirazi olan varsa adres belirtmiştim" diyerek gelen tepkilere adeta meydan okudu.

KÜVET POZUNA GELEN YORUMA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan "Kimse küvette poz vermez. Çok ayıp ya mahremin yok mu hiç" yorumuna sinirlenmiş, "Yahu bir uzayın şu sayfadan" şeklinde cevap vermişti.

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