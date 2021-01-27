Deniz Akkaya yine soyundu! Bu defa yastıkla...

Ünlülerle girdiği polemikler nedeniyle sık sık magazinde adı anılan Deniz Akkaya cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.
43 yaşındaki modelin küvet pozları olay olurken, ünlü model yatağında üzerinde yalnızca yastığın olduğu yarı çıplak pozunu takipçileriyle paylaştı.
İddialı pozlarına gelen eleştirileri umursamayan Akkaya, yastıklı yatak pozuna ise "Son 2 ... İtirazi olan varsa adres belirtmiştim" diyerek gelen tepkilere adeta meydan okudu.
Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan "Kimse küvette poz vermez. Çok ayıp ya mahremin yok mu hiç" yorumuna sinirlenmiş, "Yahu bir uzayın şu sayfadan" şeklinde cevap vermişti.
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