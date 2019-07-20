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Deniz ambulansı "Yaşam" Bodrum'da hayat kurtarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 23:46 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu İnsani Yardım Ofisi ve Deniz Kurtarma Derneği tarafından bazı sponsorların desteğiyle yaptırılan ve "Yaşam" adı verilen deniz ambulansı, Bodrum sahilinde boğulma tehlikesi geçiren turistlerin hayatını kurtarıyor - Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç: - "Deniz ambulansı sadece boğulan değil, feribotta rahatsızlanan, tekneden düşen yerli ve yabancı bütün turistlere ücretsiz hizmet veriyor"

Avrupa Komisyonu İnsani Yardım Ofisi ve Deniz Kurtarma Derneği tarafından bazı sponsorların desteğiyle yaptırılan ve "Yaşam" adı verilen deniz ambulansı, Bodrum sahilinde boğulma tehlikesi yaşayan turistlerin hayatını kurtarmaya devam ediyor.

Bodrum ilçesinde iki yıl önce denize indirilen ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde ücretsiz olarak turizme hizmet veren deniz ambulansı, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Tamer Kıran ve odanın Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç'in girişimleri sonucu, Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker'in desteğiyle sigortalandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye yapılan sağlık yatırımlarının turizm alanındaki talebi karşıladığını, deniz ambulansının, sunulan sağlık hizmetini üst seviyeye taşıdığını söyledi.

DTO Bodrum Şubesi Başkanı Dinç ise Bodrum'un denizle anılan ve deniz ticaretiyle ayakta kalan bir deniz kenti olduğunu belirtti.

Deniz ambulansının, deniz turizmi ve deniz ticareti için önemli bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Dinç, "Deniz ambulansı sadece boğulan değil, feribotta rahatsızlanan, tekneden düşen yerli ve yabancı bütün turistlere ücretsiz hizmet veriyor. Bu hizmeti tanıtırsak yabancı turistlerin buraları tercih etmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Dinç, deniz ambulansıyla Bodrum dışındaki bazı vakalara da müdahale edildiğini, sağlık sorunuyla karşı karşıya kalanların, güvenli olarak en kısa sürede hastaneye ulaşmasını sağladıklarını aktardı.

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