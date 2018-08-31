Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda mezuniyet sevinci

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulundan (DAMYO) mezun olan 11'i yabancı 86 astsubaya törenle diplomaları verildi.
DAMYO Komutanı Deniz Albay Abdullah Can, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, harp silah teknolojileri ne kadar gelişirse gelişsin etkin ve güçlü deniz kuvvetlerinin kuvvet çarpanının yetişmiş ve nitelikli insan gücü olduğu bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.
Can, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu olarak bugün, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 6'sı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 4'ü Türkmenistan ve 1'i Azerbaycan'dan olmak üzere toplam 86 deniz astsubayını görev yerlerine ve ülkelerine uğurladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Deniz Kuvvetlerine üstün hizmet verebilecek şekilde beden yeteneğiyle, genel kültür, askerlik anlayışına ve davranışlarına sahip, ulusal değerlere bağlı, yurdunu ve milletini daima yüceltmeye çalışan, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, denizi seven, denizcilik bilincine haiz, ufuk ötesini görebilen, aidiyet duygusu yüksek genç astsubaylarımız Türk ulusuna layık olabilme heves, heyecan ve arzusuyla karşınızdadır."
Törende mezun astsubaylar adına dönem birincisi Astsubay Çavuş Melih Yıldırım konuşma yaptı.
Daha sonra astsubaylar ant içti, 128. dönem sancağı toka edildi. Astsubay Çavuş Melih Yıldırım, yaş kütüğüne 128. dönem plaketini çaktı ve dereceye giren astsubay çavuşlara diplomaları verildi.
Dönem birincisi Yıldırım'a diplomasını Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu verdi.
Sancak devir teslimiyle devam eden tören, Deniz Astsubay Meslek Yüsekokulu Marşı'nın okunmasını ardından program tören geçişiyle sona erdi.
Törene, Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Kocaeli Derince Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman, Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da katıldı.
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