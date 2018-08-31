HABER

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda mezuniyet sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 15:26 | Son Güncelleme

11'i yabancı 86 astsubaya törenle diplomaları verildi - Törene Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulundan (DAMYO) mezun olan 11'i yabancı 86 astsubaya törenle diplomaları verildi.

DAMYO Komutanı Deniz Albay Abdullah Can, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, harp silah teknolojileri ne kadar gelişirse gelişsin etkin ve güçlü deniz kuvvetlerinin kuvvet çarpanının yetişmiş ve nitelikli insan gücü olduğu bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Can, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu olarak bugün, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 6'sı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 4'ü Türkmenistan ve 1'i Azerbaycan'dan olmak üzere toplam 86 deniz astsubayını görev yerlerine ve ülkelerine uğurladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Deniz Kuvvetlerine üstün hizmet verebilecek şekilde beden yeteneğiyle, genel kültür, askerlik anlayışına ve davranışlarına sahip, ulusal değerlere bağlı, yurdunu ve milletini daima yüceltmeye çalışan, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, denizi seven, denizcilik bilincine haiz, ufuk ötesini görebilen, aidiyet duygusu yüksek genç astsubaylarımız Türk ulusuna layık olabilme heves, heyecan ve arzusuyla karşınızdadır."

Törende mezun astsubaylar adına dönem birincisi Astsubay Çavuş Melih Yıldırım konuşma yaptı.

Daha sonra astsubaylar ant içti, 128. dönem sancağı toka edildi. Astsubay Çavuş Melih Yıldırım, yaş kütüğüne 128. dönem plaketini çaktı ve dereceye giren astsubay çavuşlara diplomaları verildi.

Dönem birincisi Yıldırım'a diplomasını Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu verdi.

Sancak devir teslimiyle devam eden tören, Deniz Astsubay Meslek Yüsekokulu Marşı'nın okunmasını ardından program tören geçişiyle sona erdi.

Törene, Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Kocaeli Derince Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman, Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da katıldı.

PARTNERDüğünde şıklık yarışı!Düğünde şıklık yarışı!
Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu) Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)
Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istediCumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 128. Diploma Töreni Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı Yalova

En Çok Okunan Haberler

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

İlginizi Çekebilir

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Çocuğa akılalmaz dayak! Fıstık çaldı diye...

Çocuğa akılalmaz dayak! Fıstık çaldı diye...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.