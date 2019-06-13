Deniz Baykal'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Eski CHP Genel Başkanı, Antalya milletvekili Deniz Baykal, geçirdiği rahatsızlığın ardından iki yıl sonra ilk kez bir röportaj verdi. Halk TV’de gündemi değerlendiren Baykal, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'YSK İTİBARINI KAYBETTİ'

YSK’nin İstanbul seçimini iptal etme kararını değerlendiren Baykal, “Türkiye’nin demokratikleşme tarihinde önemli bir yeri olan YSK’nin itibarını ciddi ölçüde kaybettiğini, halkın iradesinin önünü açmak yerine onunla çekişir vaziyete geldiğini görmek çok acı. Türkiye 3 aydır bunları konuşuyor. Bütün Türkiye seçim hukuku uzmanı oldu. Bunların çoğu hukuka akrobasi yaptırma anlamında sözler. Biz bu kararla arkasında muazzam bir birikim olan kurumu kaybetmiş olduk” dedi

Halkın seçimin iptal edilmesi kararından rencide olduğunu belirten Baykal, “Milli vicdan bunu kabul etmedi. Bu, sandığa da yansır” diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim dönemindeki üslubunun kucaklayıcı olduğunu vurgulayan Baykal, “Tarihi sorumluluklarına uygun tavırlar takındılar” dedi.