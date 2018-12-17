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Deniz Baykal hakkındaki fezleke

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2018 12:32 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Levent Gök: - "Sayın Deniz Baykal hakkında Meclise gelen fezleke, Halk TV televizyon kanalı yönetim kurulu üyeliği dolayısıyla, 3 yıl önce yayınlanan bir programa ilişkin telif hakları tartışmasından kaynaklanmaktadır"

TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında TBMM Başkanlığına sunulan fezlekeye ilişkin "Sayın Deniz Baykal hakkında Meclise gelen fezleke, Halk TV televizyon kanalı yönetim kurulu üyeliği dolayısıyla, 3 yıl önce yayınlanan bir programa ilişkin telif hakları tartışmasından kaynaklanmaktadır." dedi.

Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baykal'a ilişkin Meclis Başkanlığına sunulan fezlekenin hazırlanma nedeninin telif hakları kaynaklı olduğunu söyledi.

Fezlekenin, Halk TV'de yayınlanan bir görüntüye yönelik telif hakları kaynaklı olduğunu bildiren Gök, "Sayın Deniz Baykal hakkında Meclise gelen fezleke, Halk TV'de 3 yıl önce yayınlanan bir programdaki telif hakları tartışmasından kaynaklanmaktadır." diye konuştu.

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