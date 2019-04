Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Seçim, kazanmak kaybetmek için yapılmaz. Seçim görevlendirme için yapılır. Burada bir görevlendirilme yapılmıştır. Her görevlendirme bir ufuk açar. Siyasette her şey mümkündür. Her seçim bir yenilenmedir, ülke için, parti için, milletimiz için. Böyle bakmak lazım" dedi.

Baykal, Muratpaşa Belediyesinin özel bireyler için hizmete sunduğu araçla Antalya Büyükşehir Belediyesi yerleşkesine geldi. Tekerlekli sandalyeyle aracın asansörü ile inen Baykal’ı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek karşıladı. Baykal, daha sonra Böcek’in makamına geçti. Deniz Baykal, böylelikle ilk resmi dış ziyaretini partisinin kazandığı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına gerçekleştirdi.

Burada konuşan Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün kendisi için çok değerli ve mutlu bir gün olduğunu söyledi.

Bir büyük seçim mücadelesinden sonra memleketi Antalya’da partisinin belediye başkanlarını ziyaret etmenin her zaman nasip olmayacağının altını çizen Baykal, "Allah’a şükürler olsun bugünleri gösterdi. Bu mutluluğu yakalamak istedim ve koştum geldim. Çiçeği burnunda yeni büyükşehir belediye başkanımızı ziyaret ediyoruz. Gerçekten ne büyük nimettir. Allah’a şükrediyorum. Hepinizi yürekten kutluyorum. Milletimizin yolu açık olsun. Bu yolun açtınız. Bu yola baktığınız zaman güzel bir gelecek gözüküyor. Parlak bir ufuk gözüküyor" diye konuştu.