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Deniz Baykal'ın danışmanı Beştepe'ye atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın danışmanı Kormaz Karaca'yı Beştepe'ye atadı.

Deniz Baykal'ın danışmanı Beştepe'ye atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Politika Kurulu'na atama yaptı. CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın danışmanı bir dönem CHP Parti Meclisi üyeliği de yapan Korkmaz Karaca, Ekonomi Politikaları Kurulu'na atandı. Karaca, Baykal'ın beyin kanaması geçirdiği süreçte sürekli yanında yer aldı.

KORKMAZ KARACA KİMDİR?

Korkmaz Karaca 1978 yılında İstanbul’da doğdu. İlk öğrenimini Maltepe’de Feyzullah Efendi İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini ise Marmara Koleji’nde tamamladı.Üniversite eğitimine Uludağ Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi alanında başlayan Karaca yüksek tahsilini ABD’de iş idaresi eğitimi ile son verdi Karaca, Halen uluslararası bir firma olan ‘Gübre, Hurda ve Doğalgaz’ sektöründe faaliyet gösteren ‘Indagro Group’ Türkiye Temsilciliğini sürdürmektedir.Karaca aynı zamanda 2007 yılında kurduğu ‘Karaca Danışmanlık A.SF ile bir çok kamu ve özel sektör kuruluşuna yönetim danışmanlığı hizmeti veriyor.

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