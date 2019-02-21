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Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Meclis'te yemin etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 12:40 | Son Güncelleme

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 1,5 yıllık tedavisinin ardından bugün ilk kez Meclis'e geldi. TBMM Genel Kurulu'nda tekerlekli sandalyeyle gelirken, kürsüde yemin etti.

Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Meclis'te yemin etti

24 Haziran 2018 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’den (CHP) Antalya Milletvekili seçilen, ancak sağlık sorunları nedeniyle 7 Temmuz 2018’de yapılan TBMM 27. Dönem Milletvekili Yemin Töreni’ne katılamayan Deniz Baykal, bugün Meclis'e geldi.

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Meclis kürsüsüne tekerlekli sandalyeyle çıkan Baykal, yemin etti.

EZBERE OKUDU

Baykal'ın yemini ezebere okuması dikkat çekerken, uzun süre milletvekilleri tarafından alkışlandı.

KIZI, BAYKAL'IN ANTALYA'YA DÖNECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının Ankara'daki tedavisinin 1 Nisan'da tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti. Babasının daha sonra Antalya'ya döneceğini belirten Aslı Baykal, Baykal'ın kendisinin de yaşadığı Kepez ilçesinde ormanlık alan içinde bulunan Duacı Köyü'ndeki evinde istirahat halinde olacağını kaydetti.

24 Haziran 2018 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’den (CHP) Antalya Milletvekili seçilen Deniz Baykal, sağlık sorunları nedeniyle 7 Temmuz 2018’de yapılan TBMM 27. Dönem Milletvekili Yemin Töreni’ne katılamamıştı.

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Antalya TBMM deniz baykal

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