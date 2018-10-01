Deniz Baykal Meclis'te yemin edecek mi?

Tedavisi devam eden CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın bugün Genel Kurul'da yemin etmesi için doktorlardan izin çıkmadığı, Enis Berberoğlu ise Genel Kurul'da yemin etti.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın da yasama yılının başında yemin etmek istediği, ancak doktorlarının henüz buna izin vermediği öğrenildi.

BERBEROĞLU YEMİN ETTİ

Bir süre önce tahliye olan Berberoğlu, yeni yasama yılının başlamasının ardından bugün Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap etti.



