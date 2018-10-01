HABER

Deniz Baykal Meclis'te yemin edecek mi?

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 15:17 | Son Güncelleme

Rahatsızlığı nedeniyle tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın da yasama yılının başında yemin etmek istediği, ancak doktorlarının henüz buna izin vermediği öğrenildi.

Deniz Baykal Meclis'te yemin edecek mi?

Tedavisi devam eden CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın bugün Genel Kurul'da yemin etmesi için doktorlardan izin çıkmadığı, Enis Berberoğlu ise Genel Kurul'da yemin etti.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın da yasama yılının başında yemin etmek istediği, ancak doktorlarının henüz buna izin vermediği öğrenildi.

BERBEROĞLU YEMİN ETTİ

Bir süre önce tahliye olan Berberoğlu, yeni yasama yılının başlamasının ardından bugün Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap etti.

BERBEROGLU


PARTNERBöylesi görülmedi! Safariye çıktı, hayatının şokunu yaşadıBöylesi görülmedi! Safariye çıktı, hayatının şokunu yaşadı
Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere 'aday' çağrısıMustafa Sarıgül'den siyasi partilere 'aday' çağrısı
Meclis'te sürpriz görüşme! İYİ Partili isim de katıldıMeclis'te sürpriz görüşme! İYİ Partili isim de katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deniz baykal meclis Enis Berberoğlu

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Son dakika! Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Son dakika! Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bizim politikacılar Mezara kadar koltuğu bırakmaz
Allah çoookkkk büyük, eden bulur inleyen ölür...
hey arkadaş parti başkanları 75-80 yaşlarında mv leri hallerine bak bizi trmsil edebilecek genç dinamik neden yetiştirilmiyır baykalın mecliste ne işi vad bahçeli öyle kk ya diyecek laf yok zaten seviyemiz bu mı
Diğer Haberler
Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere 'aday' çağrısı

Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere 'aday' çağrısı

Meclis'te sürpriz görüşme! İYİ Partili isim de katıldı

Meclis'te sürpriz görüşme! İYİ Partili isim de katıldı

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı

İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Kemal Derviş yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Kemal Derviş yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.