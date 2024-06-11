Deniz Baykal sonrası 18 yıl sonra ilk olacak! Saatler kaldı... Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Erdoğan'ın en sonki ziyaretinde Deniz Baykal genel başkanlık koltuğunda otururken, bugün gerçekleşecek ziyaret kritik öneme sahip.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasına göre Erdoğan ile Özgür Özel bugün saat 16.00’da CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk görüşme 2 Mayıs’ta AK Parti Genel Merkez’de gerçekleşmişti.

Görüşmede Özgür Özel’e, Eski Büyükelçi sıfatıyla Namık Tan eşlik edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da Mustafa Elitaş’ın eşlik etmesi bekleniyor. İlk görüşmede de bu ikim isim liderin yanında yer almıştı.

OTURMA DÜZENİ İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

Öte yandan oturma düzeni tartışmalarının, görüşme içeriğinin önüne geçmemesine yönelik önlemler alındı. Özel’in 2 Mayıs’ta AK Parti Genel Merkezi’ndeki ziyaretinde, basına servis edilen fotoğraflarda, Erdoğan’ın yanındaki bir koltuğun boş olması kamuoyunda ve sosyal medyada tartışma yaratmış, bu durum CHP yönetimini de rahatsız etmişti.

CHP yönetimi, benzer bir tartışmanın yaşanmaması için cumhurbaşkanlığı protokolünden sorumlu isimlerle görüşerek, oturma düzenini planladı.

Mevzuat gereği, cumhurbaşkanı ziyareti olması nedeniyle, Erdoğan’ın gelişinde CHP Genel Merkezi’ne Cumhurbaşkanı forsu olan Türk bayrağı asılacak.

LİDERLERİN GÜNDEMİNDE NE VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en önemli gündem maddelerinden birisi yeni anayasa.

TBMM’nin Ekim ayında başlayacak yeni yasama yılında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, siyasi partilerden yeni anayasa için “usul” konusunda görüşlerini alması ile Erdoğan, yeni anayasa sürecini başlatmak istiyor.

İlk görüşmede, Erdoğan’ın yeni anayasa konusunda kısa bir değerlendirme yapmakla yetindiği bilgileri yansımıştı.

Erdoğan’ın ikinci ziyaretinde yeni anayasa konusunu gündeme getirmesinin sürpriz olmayacağına dikkat çekiliyor.

Ayrıca, TBMM gündemine gelmesi beklenen 9. Yargı paketi, kamuda tasarruf kararı, ekonomik sıkılaştırma önlemleri ve buna ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

CHP kurmayları Genel Başkan Özgür Özel’in, aslında ilk görüşmede de gündeme getirdiği dar gelirlilerin durumu, Gezi ve diğer siyasi tutuklular başta olmak üzere ülke sorunlarını bir kez daha Erdoğan’a iletme fırsatı bulacağına işaret ediyor.

Görüşme, DEM Partili Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması sonrasında gerçekleştiği için, Özel’in kayyum sorununa özel başlık açması bekleniyor.

CHP kaynakları, Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) da yapılacak değerlendirmelerin ardından, Özel’in kayyum politikasına son verilmesi talebini ve bu konudaki eleştirilerini net bir şekilde ileteceğini söylüyor.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





