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Deniz Baykal taburcu mu oluyor?

SEÇİM HABERLERİ  | 15.12.2018 07:29 | Son Güncelleme

CHP’nin önceki Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin yerel seçimde aday belirleme sürecine ilişkin düşüncelerini açıkladı. Öte yandan bir süredir tedavi gören Baykal'ın yılbaşında taburcu olabileceği belirtildi.

Deniz Baykal taburcu mu oluyor?

Yerel seçim öncesi düşüncelerini paylayaşan Deniz Baykal, “Genel merkezimizin cesurca aday belirlemesi gerekiyor. Daha önce şöyle konuşmuş, daha önce şuraya imza vermiş diye bakmadan, nerede kiminle kazanılacaksa onu aday göstermeli. Bu, ezber bozar. Parti içinde kireçlenmeleri önler. Parti içinde iç barışı güçlendirir” ifadelerini kullandı.

YILBAŞINDA TABURCU OLABİLİR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Baykal’ın yılbaşında taburcu olabileceği değerlendiriliyor.

Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeleri dikkatle izleyen Baykal’ın dile getirdiği düşünceler şöyle:

'GENEL MERKEZ CESUR OLSUN'

Partimizin içinde çok yönlü tartışmaların, zaman zaman saflaşmaların yaşandığı bir dönem geçirdik. 31 Mart’taki yerel seçimler bu yıpratıcı sürecin zararlarını ortadan kaldırmak için ciddi bir fırsat. Genel merkezimizin cesurca aday belirlemesi gerekiyor. Daha önce şöyle konuşmuş, daha önce şuraya imza vermiş diye bakmadan, nerede kiminle kazanılacaksa onu aday göstermeli. Bu, ezber bozar. Parti içinde kireçlenmeleri önler. Parti içinde iç barışı güçlendirir.

'TAVAN TABANDAN KAÇAMAZ'

CHP gibi bir partide genel merkezin kendi tabanından uzaklaşması büyük sakıncalar doğurur. Bundan kaçamazsınız, er ya da geç yüz yüze gelirsiniz. Genel merkez özgüveni yüksek bir biçimde tabanla buluşabilmeli. Bunun tersini yaparak alınacak bir yol yoktur.

'HERKESİ HAK ETTİĞİ YERE GETİRMEK GEREKİR'

Kimi çocuklarda zaman zaman psikoljik tedavisi gereken olumsuzluklar olur. Mesela kardeş der ki; ‘Sen zaten bizim evin öz evladı değilsin. Annem seni kapıcının karısından almış.’ Kardeş buna inanmaya başlar. Zaten benim istediklerimi yapmıyorlar, demek ki bu yüzden demeye başlar. O çocuğa evin öz evladı olduğunu gösterecek adımlar atmak gerekir. Partiye aidiyet de böyle bir şeydir. Bu partiye emek vermiş, partiyle bütünleşmiş herkesi, genel merkeze yakınmış uzakmış diye bakmadan hak ettiği yere getirmek gerekir. Adayları bu bakışla belirlemek gerekir.

'BU MİRASA SAHİP ÇIIKMAMIZ GEREK'

Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri yüz yıldır canlılığını, evrenselliğini koruyor. Hangisi eskidi; laiklik mi, ulus kavramı mı? Hiçbiri. Bugün bu ilkelerin yerine konacak başka güçlü argüman yok. Etnisitenin ve mezhepçiliğin ülkeleri nerelere götürdüğünü yaşayarak görüyoruz. Bu mirasa sahip çıkmamız lazım.

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deniz baykal CHP yerel seçim seçim 2019

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