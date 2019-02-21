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Deniz Baykal, TBMM'de yemin etti (ek)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 16:53 | Son Güncelleme

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekili yemini etti.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekili yemini etti.

Levent Gök Başkanlığı'nda toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, 24 Haziran seçimleri sonrası yemin edemeyen Deniz Baykal da milletvekili yemini için geldi. Ambulansla aylar sonra yemin için meclise gelen Deniz Baykal'a eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal, oğlu Ataç Baykal ve çok sayıda CHP'li eski ve yeni milletvekili eşlik etti.

GENEL KURUL AYAKTA ALKIŞLADI

TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Bugün özel bir gün. Türk siyasetinin duayeni, TBMM'nin geçici başkanlarından değerli devlet adamı, değerli büyüğüm Sayın Deniz Baykal'ı, bugün, uzun bir aradan sonra TBMM'de görmekten büyük bir mutluluk diliyorum. Aramız hoş geldiniz" dedi. Daha sonra Baykal, yemin etmek için kürsüye görevlilerin yardımıyla geldi. Bu esnada Baykal'ı tüm milletvekilleri ayakta alkışladı. Kürsüde millletvekili yemini eden Baykal, yeminin ardından tekrar görevliler tarafından yerine getirildi.

EŞİ VE KIZI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Baykal yemin ederken izleyici locasında oturan eşi ve kızı gözyaşlarını tutamadı. Baykal'ın milletvekili yeminini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de izledi. Baykal’ı Meclis'ten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Partili Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop ve diğer CHP vekiller uğurladı.

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