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Deniz Baykal: “Türkiye’yi ayağa kaldıracak ekonomi politikası inandırıcı şekilde ortaya koyulmalı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 13:37 | Son Güncelleme

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, “Türkiye’yi ayağa kaldıracak bir ekonomi politikası inandırıcı bir şekilde ortaya koyulmalıdır.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, “Türkiye’yi ayağa kaldıracak bir ekonomi politikası inandırıcı bir şekilde ortaya koyulmalıdır. Hükümetin bu ihtiyacı gördüğünü ve bu konuda bir çaba içine girdiğini görüyorum” dedi.
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yaptığı yazılı açıklama ile ülke gündemini değerlendirdi. Baykal açıklamasında, “Türkiye’yi ayağa kaldıracak bir ekonomi politikası inandırıcı bir şekilde ortaya koyulmalıdır. Hükümetin bu ihtiyacı gördüğünü ve bu konuda bir çaba içine girdiğini görüyorum. Gözden kaçırılmaması gereken şudur; bu gayretlerin ötesinde seçim sonuçlarını ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya kanıtlamalıyız. Sadece bu adım bile yapılacak güven verici açıklamalardan çok daha fazla ekonomiye güven duyulmasını sağlayabilir. Türkiye’de demokrasi ve hukukun işlerliği konusunda uluslararası dünyada tereddüt yaratan konuyu çözecektir. Bir an önce Türkiye seçim sonuçlarını resmen ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya göstermelidir" dedi.

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